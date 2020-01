Dans un mélange de colère noire et de tristesse profonde, plus de 200 Canadiens d’origine iranienne se sont réunis au parc Trenholme, à Côte-des-Neiges dimanche, pour dénoncer le régime islamique d’Iran et son guide suprême Ali Khamenei, qualifié tour à tour de « terroriste » et de « traître » par la foule après l’attaque contre l’avion d’Ukraine Airlines International qui a fait 57 victimes canadiennes.

Raphael Pirro

La Presse

L’organisateur de la manifestation, Ali Asghar Gorji, est l’oncle d’une des victimes qui habitait Edmonton. Il a publié une vidéo sur son profil Facebook, hier, invitant les membres de sa communauté à le rejoindre pour lancer un message au gouvernement de leur pays d’origine.

« Le régime iranien est un cancer pour le monde entier », a-t-il déclaré, avant de se faire reprendre par un de ses amis, pour qui le « régime iranien n’est pas un régime iranien, mais un régime islamiste ». M. Gorji a acquiescé.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

« Monsieur Trudeau, en tant que politicien, il fait plus qu’il ne le faut. On apprécie cela. Mais ce n’est pas une affaire de politiciens, c’est une affaire de peuple », a ajouté Ali Asghar Gorji, la voix brisée. Plusieurs fois, il a répété que l’attaque contre l’avion a été « un point tournant » dans sa vie.

Nimâ Machouf, candidate pour le NPD aux dernières élections fédérales, était présente parmi les manifestants. Celle-ci a dû quitter l’Iran à l’âge de 18 ans, alors que son père, un militant opposé à la « dictature religieuse », a été emprisonné à plusieurs reprises.

« On a besoin de se maintenir. On est en crise, on est en colère, on est en deuil », a-t-elle dit à La Presse, sous les chants bruyants des manifestants.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

« C’est le moment de la colère, a ajouté Mme Machouf. Les slogans ne sont plus juste des expressions d’insatisfactions et de demandes habituelles. Ce que les gens disent, c’est “ On veut que vous sacriez votre camp, vous êtes des assassins. ” »

L’ex-politicienne, conjointe d’Amir Khadir, est d’avis que le Canada devrait jouer un rôle de premier plan dans la défusion des tensions qui agitent le monde aujourd’hui.

« Cette tragédie arrive dans un contexte de guerre imminente. Utilisons au moins ce contexte-là pour arriver à raisonner les deux parties belligérantes pour s’assurer qu’il n’y aura pas de guerre », a soutenu Mme Machouf.