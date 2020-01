La Ville de Montréal a lancé un avis d’ébullition d’eau préventif dans l’est de Montréal mercredi.

Janie Gosselin

La Presse

Des travaux sur le réseau de canalisations ont causé une baisse de pression et une interruption de service dans l’est, a indiqué la Ville dans un communiqué.

Les personnes touchées sont celles de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, à l’est du boulevard Albert-Hudon et au nord de l’autoroute 40, et celles du secteur industriel de Montréal-Est, dans le quadrilatère entre le boulevard Henri-Bourassa, la rue Cherrier, le boulevard Marien et le Golf d’Anjou.

CARTE FOURNIE PAR LA VILLE DE MONTRÉAL

Les résidants doivent faire bouillir l’eau au moins une minute avant de la consommer ou de l’utiliser pour se brosser les dents.

Les secteurs d’Anjou, Montréal-Nord et Saint-Léonard ne sont pas touchés par l’avis.

La durée estimée de l’avis d’ébullition n’a pas été communiquée, mais la Ville a assuré que les résidants seraient prévenus quand la situation serait rétablie.