Le resto-bar Thursday’s ferme ses portes, à la grande surprise du personnel. Les employés ont appris la nouvelle par courriel mercredi à 11 h, sans préavis.

Mayssa Ferah

La Presse

L’annonce soudaine survenue le 1er janvier, tout juste après les célébrations du jour de l’An, a causé le désarroi des employés de cette institution de la rue Crescent, au centre-ville de Montréal.

Chloé Ratté en a long à dire sur la nouvelle. Dans un message public transmis sur sa page Facebook, l’employée de l’établissement depuis 5 ans déplore le manque de décorum de ses patrons.

« Quelques mots tapés rapidement ‘’Sent from my iPhone’’pour annoncer à une centaine d’employés qu’ils n’ont plus de travail […] En mettant les clés dans la porte du Thursday’s ce matin, vous fermez non seulement l’emploi d’une centaine d’employés mais vous enterrez également une institution de la restauration de Montréal. », écrit-elle.

Cette triste annonce survient au lendemain de la soirée du Nouvel An, où les nombreux membres du personnels étaient présents, sans savoir qu’ils serviraient les clients du Thursday’s pour la dernière fois.