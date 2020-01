Faible circulation routière et météo clémente faciliteront le premier chargement de neige de l’année 2020, qui a démarré jeudi matin à 7 h dans les 19 arrondissements de la Ville de Montréal.

Ariane Krol

La Presse

« Normalement, le réseau artériel [soit les principales rues] va être dégagé vendredi en fin de journée », indique le porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin.

Les artères, qui représentent 50 % du réseau municipal, sont traitées en priorité, dans un délai visé de 36 heures. L’opération totale sur l’ensemble du territoire devrait prendre 96 heures.

« L’objectif, c’est que les rues soient dégagées lundi pour la rentrée, dit le porte-parole de la Ville, en précisant que les dernières rues résidentielles devraient être terminées lundi en fin d’après-midi.

Le chargement des quelque 21 centimètres de neige tombés au cours des derniers jours devrait coûter un peu plus de 21 millions de dollars.

Conditions favorables

Bonne nouvelle pour les citoyens qui attendent de retrouver leurs rues dégagées, aucune autre chute de neige significative n’est prévue au cours des prochains jours. « Les conditions sont assez favorables au ramassage. On n’aura pas à interrompre le chargement pour déblayer les rues », indique le météorologue Simon Legault, d’Environnement Canada. La prochaine probabilité de précipitation neigeuse n’est attendue que samedi soir, et ne devrait pas dépasser quelques centimètres. Quant au mercure, il se tiendra près, voire au-dessus, de zéro degré Celsius durant le jour et ce, jusqu’à samedi inclusivement. La température commencera à diminuer graduellement dans la nuit de samedi à dimanche, pour un minimum prévu de -10 et un maximum de -5.

« La neige se ramasse bien et on n’a pas beaucoup de monde sur le réseau, ça nous donne un bon coup de main », note Philippe Sabourin. Il rappelle aux citoyens de respecter les interdictions de stationnement, car chaque véhicule remorqué ralentit les opérations de 5 à 10 minutes, et occasionne plus de 150 $ de frais à son propriétaire. Malgré ces mises en garde répétées, chaque chargement entraîne 5000 à 8000 remorquages sur le territoire.

La Ville demande par ailleurs aux résidants de garder leurs poubelles, ainsi que leurs bacs de recyclage et de compost, le plus près possible des habitations pour permettre l’entretien des trottoirs, et de ne surtout pas les poser sur les bancs de neige lorsqu’une opération de chargement est annoncée dans leur rue. La consigne vaut également pour les arbres de Noël, dont certains arrondissements ont débuté la collecte jeudi.

Du côté de Québec, le chargement de la neige doit commencer à 21 h ce jeudi et se terminer à 7 h vendredi matin dans les six arrondissements de la Ville.