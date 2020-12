En plus de cette mesure, la Ville de Montréal offre aussi la possibilité aux commerces de prolonger leurs heures d’ouverture jusqu’à 22 h en semaine, et jusqu’à 19 h les samedis et dimanches.

Les stationnements sur rue tarifiés resteront gratuits jusqu’au 31 janvier, les vendredis soirs de 18 h à 21 h et durant les week-ends dans l’arrondissement de Ville-Marie à Montréal.

Léa Carrier

La Presse

La période de gratuité devait se terminer le 31 décembre, mais compte tenu des restrictions sanitaires en vigueur, elle a été prolongée à la demande des commerçants.

« Nous devons innover dans nos façons de faire et penser autrement durant cette période difficile. Dans le but de soutenir et stabiliser l’économie, le prolongement de la gratuité des stationnements tarifés sur rue au centre-ville, est l’une des actions mises en place », a annoncé la mairesse, Valérie Plante, dans un communiqué.

Des mesures avaient été annoncées en octobre dernier afin d’inciter la population à encourager les commerces locaux montréalais pendant la période des Fêtes. Ainsi, la gratuité des stationnements sur rue vise à faciliter l’accès aux artères commerciales et à rendre l’expérience de magasinage plus agréable pour les consommateurs.

En plus de cette mesure, la Ville de Montréal offre aussi la possibilité aux commerces de prolonger leurs heures d’ouverture jusqu’à 22 h en semaine, et jusqu’à 19 h les samedis et dimanches. Trois terrains de stationnement hors rue aux abords de la Plaza St-Hubert durant les weekends de novembre et de décembre sont aussi accessibles gratuitement à la population.

Rappelons que les commerces non essentiels devront fermer leurs portes du 25 décembre au 10 janvier inclusivement, et ce, partout au Québec, afin de limiter la propagation du virus.