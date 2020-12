Pour la deuxième fois en une semaine, un élu du parti de Valérie Plante claque la porte de la formation politique, cette fois en blâmant personnellement la mairesse.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Christine Gosselin, conseillère municipale de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, vient d’annoncer son départ sur les réseaux sociaux en dénonçant la « gestion rétrograde et autoritaire » de Mme Plante.

« En 2021, je siégerai en tant qu’élue municipale indépendante », a-t-elle écrit dans un long message sur Facebook. « Je choisis de ne plus être complice des raisonnements politiques et bureaucratiques qui ont opéré un véritable déni des bonnes procédures, déni qui, de surcroît, fait fi de l’appareil démocratique. »

Mme Gosselin a siégé au comité exécutif en début de mandat comme responsable de la culture, du patrimoine et du design, avant de perdre ces responsabilités dans le cadre d’un remaniement survenu en 2019. Jeudi, elle a dit avoir été « renvoyée sans ménagement et sans explications du comité exécutif », une illustration – selon elle – du style de gestion de la mairesse.

Choquée par l’« affaire Montgomery »

Mais c’est plutôt la gestion de la crise à la mairie de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce par l’administration Plante qui expliquerait sa décision. Sue Montgomery, la mairesse locale, a été exclue de Projet Montréal pour avoir refusé de se départir de sa cheffe de cabinet après qu’elle ait été visée par des plaintes en harcèlement psychologique.

L’administration Plante a toujours fait valoir qu’elle avait une tolérance zéro pour le harcèlement, alors que Mme Montgomery plaidait que son employée – une femme dans la vingtaine – était victime de dénonciations discriminatoires.

En démissionnant, Mme Gosselin prend publiquement position en faveur de Mme Montgomery et de sa cheffe de cabinet, Annalisa Harris. « Une jeune femme a été calomniée sur la place publique, sa réputation professionnelle noircie », a écrit l’élue démissionnaire, en se basant sur un jugement sur l’affaire publié vendredi dernier. « L’administration municipale en est arrivée à compromettre publiquement la réputation d’Annalisa Harris en se basant sur des rapports internes qui n’avaient pas de légitimité et dont les conclusions se sont révélées tout à fait contestables. »

Deuxième défection en une semaine

La semaine dernière, le conseiller municipal Christian Arseneault a lui aussi annoncé son départ de Projet Montréal. Élu dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, il a quitté en dénonçant le manque de volonté de l’administration Plante de financer adéquatement son arrondissement.

« Cette administration a déjà brisé sa promesse en maintenant le déséquilibre fiscal qui mène au sous-financement chronique de notre arrondissement, et pire encore, en proposant un budget qui exacerbera cette iniquité pendant les dix prochaines années », a-t-il expliqué.

Début décembre, La Presse a révélé que des membres du comité exécutif de Valérie Plante (son conseil des ministres) étaient mécontents de la façon dont son cabinet déterminait les priorités de l’administration. Rosanie Filato, responsable des dossiers de sécurité publique, faisait partie de ces élus mécontents et a quitté ses fonctions pour retourner en arrondissement.

« Le récit des expulsions, des départs et des désistements en vue de la prochaine élection parle de lui-même », a indiqué Christine Gosselin dans son message, en référence à ces départs récents. « Il appert que les agissements en coulisses ne sont pas toujours en accord avec les professions de vertu énoncées en public. »

Le cabinet de la mairesse n’a pas immédiatement rappelé La Presse.