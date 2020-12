Démantèlement du campement Notre-Dame

« C’était complètement démesuré »

Six organismes communautaires s’unissent et dénoncent à leur tour le caractère « démesuré » et « violent » de l’opération de démantèlement du campement Notre-Dame, survenue lundi dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. La Ville, de son côté, réitère qu’elle n’avait pas d’autre choix, vu les circonstances.