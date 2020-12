La Ville de Montréal s’est présentée au campement sur la rue Notre-Dame pour en demander l’évacuation d’urgence à la suite de l’incendie qui s’est déclaré hier matin et devant un important nombre de matériels inflammable sur le territoire

Alice Girard-Bossé

La Presse

Léa Carrier

La Presse

L’avis d’évacuation d’urgence a été lu aux campeurs dans les alentours de midi et ceux-ci ont été rencontrés individuellement pour prendre connaissance des obligations légales entourant l’avis, mentionne Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

« Il y a des déceptions sur place, on est conscient que des gens souhaitent passer l’hiver là », soutient M. Lessard-Blais.

Le directeur par intérim du Service de sécurité incendie (SIM) et coordonnateur de la Sécurité civile de l’agglomération de Montréal, Richard Liebmann, affirme que la sécurité des occupants est gravement menacée et qu’il faut agir sans plus de délai.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a quant à lui assuré que l’opération a été « pacifique » et « humaine ». « Ils sont là dans une approche communautaire, de relation d’aide », a souligné l’agent Jean-Pierre Brabant.

Quatre agents policiers ont été dépêchés sur les lieux en assistance aux représentants de la Ville et au SIM.

« Sur place, il y a plusieurs intervenants sociocommunautaires du service de la santé du CIUSSS qui sont présents pour diriger les gens vers des refuges et pour répondre à leurs différents besoins, » a indiqué M. Lessard-Blais.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Quatre agents policiers ont été dépêchés sur les lieux en assistance aux représentants de la Ville et au SIM.

Un service de déménagement est également disponible afin d’aider les campeurs à emballer leurs effets personnels. Les biens seront désinfectés, transportés et consignés gratuitement jusqu’au 31 mars 2021, mentionne la Ville de Montréal dans un communiqué de presse. Un service de transport est aussi mis à la disposition des personnes du campement pour les accompagner vers des haltes-chaleur ou des refuges.

Le SPVM affirme qu’aucun campement ne sera démonté aujourd’hui et que personne ne sera arrêté. Il n’a pas donné la date butoir à laquelle les campeurs seront forcés d’évacuer le terrain.

Un incendie préoccupant

Un incendie s’est déclaré hier matin dans une tente du campement dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Les pompiers se sont présentés sur les lieux et ont rapidement maîtrisé les flammes qui montaient jusqu’à plusieurs mètres. Aucune personne blessée n’a été ramenée.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Un incendie s’est déclaré hier matin dans une tente du campement dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

« L’incendie survenu samedi est non seulement très préoccupant, il aurait pu être tragique et entraîner des décès », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Il y a eu au moins deux autres incendies dans les dernières semaines et différents éléments comme des surdoses, a ajouté le maire de l’arrondissement. C’est ce qui a mené le service d’incendie à ordonner cet avis d’évacuation. »

La Ville de Montréal et le ministère des Transports du Québec (MTQ), à qui le terrain appartient, avaient tenté d’évacuer les occupants du campement en août dernier. Pas un seul piquet n’avait alors été retiré.