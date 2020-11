La Ville veut faire sortir les Montréalais cet hiver

Stations hivernales décorées et agrémentées de musique, ski de fond, raquette et randonnée dans tous les grands parcs, fat bike, équipements de sport gratuits pour les moins de 18 ans, expositions extérieures… Voici quelques unes des initiatives annoncées par la Ville de Montréal pour animer la cité et inciter la population à sortir cet hiver.