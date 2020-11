On propose dès mardi matin aux occupants du campement Notre-Dame de lever le camp. L’opération de « mise à l’abri solidaire et volontaire » n’est pas un démantèlement, mais vise plutôt à guider les sans-abris qui occupent l’endroit vers les ressources appropriées. Si certains sont frileux à l’idée de passer l’hiver dehors, d’autres assurent qu’ils ne bougeront pas.

Mayssa Ferah

La Presse

Isabelle Ducas

La Presse

Il n’est pas question d’utiliser une approche « bulldozer » ni « la force » pour déloger les sans-abri de leur campement, affirme la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Ça se fait dans le respect, ça se fait par des discussions, en amenant les gens dans des ressources au chaud, en proposant des entrepôts pour entreposer les biens personnels des personnes en situation d’itinérance », soutient Mme Plante.

Pas question pour Jacques Brochu de s’en aller, lâche-t-il d’emblée entre deux gorgées de café brûlant. « Les hôtels, les refuges, pas question. Je ne bougerai pas d’ici. »

Des intervenants de divers organismes lui ont annoncé la semaine dernière qu’ils seraient sur place mardi matin pour l’aider – s’il le désirait – à rassembler ses effets personnels et à s’inscrire dans une ressource d’hébergement. On proposait l’entreposage gratuit de ses affaires jusqu’au 31 mars. Un autobus pourrait le transporter rapidement jusqu’à l’Hôtel Dupuis, converti en refuge pour sans-abri, ou au YMCA d’Hochelaga-Maisonneuve, qui compte 40 nouveaux lits.

Mais M. Brochu préfère sa tente, déjà prête pour l’hiver. « Je me sens infantilisé. Je ne veux pas aller dans un endroit sans intimité, je veux un logement. »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Jacques Brochu affirme haut et fort ne pas vouloir partir.

Ambiance fébrile à l’extrémité ouest du campement Notre-Dame, où une dizaine d’intervenants discutent dans un autobus rouge du Service d’incendie de Montréal. Des équipes sont sur place depuis 10 h pour identifier les besoins des campeurs qui souhaitent quitter l’endroit. Le groupe demande aux occupants s’ils veulent partir, une tente à la fois.

En sortant du bus, ils s’arrêtent devant une première tente occupée par un homme barbu qui les accueille avec un sourire en coin. Après une courte discussion, il accepte qu’on l’aide à emballer ses affaires. En remplissant les sacs de plastique de vêtements et d’objets en tout genre, il demande où aller pour un rendez-vous médical. On prend des notes, on le guide vers plusieurs ressources.

Après une petite hésitation, il questionne timidement l’intervenante sur l’horaire dans les refuges disponibles. Il trouve les heures d’ouverture et de fermeture contraignantes. On le rassure en continuant de remplir les sacs déjà pleins à craquer.

Personne ne sera forcé de partir, précise Serge Lareault, protecteur des personnes en situation d’itinérance à la Ville de Montréal, sur place en avant-midi.

« On ne parle pas d’un démantèlement. On guide ceux qui acceptent de partir. Il commence à faire froid et on remarque des tentes vides au campement, on veut s’assurer que tout le monde est au chaud et sait où aller. »

Le campement présente des enjeux de sécurité, malgré la présence des pompiers et les visites régulières des organismes, rappelle M. Lareault. « Il y a des risques de surdoses chez certains campeurs et on rapporte quatre incendies survenus dans les deux derniers mois. Personne n’a été blessé, mais ça nous inquiète. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Valérie Plante prenait la parole devant les journalistes alors que la STM annonçait son plan hivernal en lien avec l’itinérance.

« Ma volonté, c’est que personne ne dorme dehors cet hiver, mais on sait qu’il y a toujours des gens qui finissent par dormir dehors, souligne Valérie Plante. Même s’il y a des patrouilles, même s’il y a des autobus, même s’il y a des policiers, les gens ont le droit de dire quand même: "Je ne bougerai pas d’ici." Mais moi, comme mairesse, je veux ouvrir le plus d’options possible. »

Mme Plante prenait la parole devant les journalistes alors que la STM annonçait son plan hivernal en lien avec l’itinérance. Un autobus, appelé Solidaribus, sillonnera les rues du grand centre-ville, avec un intervenant de la Mission Old Brewery à bord, pour transporter les sans-abri vers des refuges.

Une nouvelle équipe mixte spécialisée a aussi débuté, dans le métro, l’accompagnement des personnes en situation d’itinérance afin de les guider vers les bonnes ressources.