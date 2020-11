Les autorités sanitaires ont pris la rare décision de rappeler l’ensemble des produits vendus récemment à la boulangerie Les Moulins Lafayette Plateau-Mont-Royal, lundi.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Les Montréalais ne doivent « pas consommer les mets préparés et les produits de boulangerie vendus dans cet établissement, car ils n’ont pas été préparés et conditionnés de façon à assurer leur innocuité », indique le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) dans un communiqué.

Tous les produits achetés jusqu’au jour de lundi, 23 novembre, sont visés.

Il n’a pas été immédiatement possible de connaître la nature des problèmes qui existent à la boulangerie, située au 1481 avenue du Mont-Royal Est. Personne n’a répondu au téléphone au commerce.

Les rappels d’aliments visant un lot ou un produit particulier sont fréquents, mais ceux qui visent l’ensemble de la production d’un commerce sont inusités. Le MAPAQ a précisé que la boulangerie collaborait avec les autorités.

« Les personnes qui ont l’un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent soit retourner le produit à l’établissement où elles l’ont acheté ou le jeter », a indiqué le ministère. « Même si les produits visés ne présentent pas de signe d’altération ni d’odeur suspecte, les consommer peut représenter un risque pour la santé. Il est à noter qu’aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n’a été signalé au MAPAQ jusqu’à présent. »

Les Moulins Lafayette est une chaîne de boulangeries franchisées présente au Québec, dans le reste du Canada et aux États-Unis.