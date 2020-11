Le Service de police de la Ville de Repentigny (SPVR) entame une démarche en plusieurs étapes sur l’inclusion au sein de son organisation et ses pratiques. Un plan qui s’avère essentiel selon la directrice du corps policier, alors que seulement trois des 120 agents disent appartenir à une minorité visible.

Mayssa Ferah

La Presse

« Le concept de racisme systémique est sur toutes les lèvres, certains disent que ça existe au Québec, d’autres non. Mais au-delà des mots, on souhaite prendre des actions », explique d’emblée Helen Dion, directrice du Service de police de la Ville de Repentigny (SPVR).

En attendant les conclusions d’un rapport sur les interpellations basées sur l’origine ethnique par les policiers sur son territoire, une démarche est maintenant enclenchée pour sensibiliser les effectifs à l’interne.

L’initiative est « bâtie sur mesure » par la firme Uena, spécialisée en gouvernance inclusive.

La démarche s’ajustera au fur et à mesure. « Mes agents sont des professionnels et sont entièrement dévoués. On sait qu’on ne peut plus faire comme il y a 10 ou 20 ans », explique Mme Dion.

Elle ajoute que sur les 120 policiers actifs à Repentigny, seulement trois disent appartenir à des minorités culturelles. « Ça fait certainement partie de notre réflexion. Même en représentation féminine surtout au niveau des cadres. »

Étape par étape

Le plan en cinq étapes est chapeauté par Shahad Salman, spécialiste en gouvernance inclusive de l’Agence Uena. Elle a dévoilé en point de presse lundi matin les grandes lignes « d’une démarche ambitieuse » en matière d’inclusion.

•Sensibilisation : Sensibiliser les équipes du SPVR et l’ensemble des acteurs de ce dossier sur l’importance de la démarche et sur les questions relatives à l’ÉDI.

•Diagnostic : Analyser l’ensemble des pratiques pour identifier les secteurs dont les processus doivent être revus pour être plus conformes aux principes d’équité, de diversité et d’inclusion.

•Stratégies : Élaborer des stratégies concrètes pour répondre aux enjeux identifiés à l’étape de la sensibilisation et du diagnostic.

•Implantation : Mise en œuvre des recommandations de façon continue.

Enfin, il y aura une phase finale, qui consistera à évaluer les actions et ajuster les stratégies au besoin.

Au cours des dernières années, le SPVR a fait l’objet de vives critiques et même de plaintes de la part de citoyens noirs en lien avec le profilage racial.

La réflexion entamée permettra d’évaluer si les pratiques de policiers sont exemptes de toute discrimination, remarque Mme Dion.

« On va retourner toutes les pierres, on va se poser des questions difficiles et améliorer la confiance entre les policiers et la population. On peut faire mieux », ajoute la directrice.