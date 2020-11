Société de transport de Montréal

Malgré une réduction des dépenses, le service demeurera « inchangé »

Signe que la pandémie et la baisse de l’achalandage affectent durement ses activités, la Société de transport de Montréal (STM) devra réduire ses dépenses pour 2021 en plus de piger dans ses surplus, démontre son plus récent budget rendu public mardi. L’offre, elle, demeurera malgré tout « inchangée ».