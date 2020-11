Accès aux logements abordables

Montréal dévoile son plan

Souhaitant que « Montréal demeure une ville pour tout le monde, et pas seulement pour les plus nantis », la mairesse Valérie Plante a dévoilé jeudi matin son nouveau règlement sur le logement abordable, modifié et reporté de trois mois pour tenir compte des commentaires et inquiétudes exprimés ces derniers mois.