Le stationnement sur rue sera gratuit de la mi-novembre à la fin décembre partout à Montréal, une initiative qui vise à inciter les Montréalais à rester en ville pour effectuer leurs emplettes des Fêtes.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

La mairesse Valérie Plante en a fait l’annonce jeudi avant-midi, en lançant une opération pour soutenir les commerçants montréalais.

La neutralisation des parcomètres, « ça représente 18 000 stationnements, dont 7500 au centre-ville », a indiqué Mme Plante.

Parmi les cinq autres mesures annoncées, Montréal a décidé de permettre aux magasins d’ouvrir leurs portes plus longtemps. « Les commerces montréalais qui le désirent pourront être ouverts jusqu’à 22 h la semaine et jusqu’à 19 h le samedi et le dimanche », a-t-elle dit. « Ce n’est pas obligatoire. »

« On n’a plus aucune raison de ne pas acheter localement pour le temps des Fêtes », a fait valoir Mme Plante. « Nous pouvons faire la différence pour des centaines de commerçants dont la survie est menacée. »