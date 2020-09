La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est dite « préoccupée » par la fusillade survenue le week-end dernier dans le Vieux-Montréal, ainsi que par d’autres incidents violents qui ont semé l’inquiétude dans le secteur ces derniers temps.

Isabelle Ducas

La Presse

« Les évènements des derniers jours impliquant des armes à feu sont inquiétants, mais je veux rassurer les Montréalaises et les Montréalais : nous prenons la situation très au sérieux et mettons en place toute une série d’actions afin d’endiguer la problématique des crimes violents », a déclaré la mairesse Valérie Plante, dans un communiqué transmis aux médias.

« Nous ne pouvons accepter que des gestes susceptibles de blesser gravement ou même tuer des citoyennes et des citoyens se produisent sur le territoire de Montréal. »

Mme Plante a souligné que la ville assurait une plus grande présence policière dans le Vieux-Montréal, dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de visibilité. « Aux heures jugées plus critiques, notamment à la fermeture des bars, des policiers seront présents en continu, en voiture et en vélo, près de lieux ciblés », a-t-elle assuré.

Dans la nuit de samedi à dimanche, au moins 31 coups de feu ont été échangés entre un suspect et des policiers dans le Vieux-Port, à la suite d’une altercation qui a dégénéré. L’incident a fait cinq blessés par balles, dont le tireur présumé, Adam Pichette, ainsi qu’un policier et trois autres personnes qui se trouvaient sur les lieux.

Cette fusillade survient alors que les incidents violents se multiplient dans le Vieux-Montréal depuis quelques mois.

Dans la nuit de dimanche à lundi, des coups de feu ont aussi été tirés sur un immeuble résidentiel de Pointe-aux-Trembles, à Montréal. On ne déplore aucun blessé et une enquête a été ouverte.

Une surveillance policière accrue a également été mise en place dans ce secteur, a indiqué Valérie Plante, et du porte-à-porte est mené.

Selon une compilation effectuée par La Presse, au moins 22 évènements de coups de feu, principalement des tentatives de meurtre, sont survenus à Montréal depuis le début de l’été, le 20 juin. Certains de ces évènements seraient attribuables aux gangs de rue, d’autres non.

La mairesse de Montréal assure que « des enquêtes sont menées rapidement et en continu grâce à la coordination des actions de la Direction de la gendarmerie et de celle des enquêtes criminelles afin d’apporter une réponse rapide et concrète aux récents évènements impliquant des armes à feu qui se sont déroulés à Montréal ».