Marathon de Montréal: le groupe Rock’n’Roll coupe officiellement les ponts

Le promoteur des plus récents marathons de Montréal, dont celui de 2019 qui avait été assombri par la mort d’un jeune coureur, a officiellement rompu vendredi tout lien avec la gestion de la course, en laissant toutefois entendre que celle-ci n’était plus rentable financièrement.