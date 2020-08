Chantiers: l’Escouade mobilité de plus en plus active à Montréal

« On n’entend pas parler de nous, mais on est là chaque matin. » Tous les jours, dès 5 h, Habil Fereydouni arpente les rues de Montréal pour limiter les nuisances sur les chantiers et faciliter la circulation. Si le travail de l’Escouade mobilité se fait de plus en plus sentir – ses 16 inspecteurs ont déjà réalisé en 2020 deux fois plus d’interventions qu’en 2019 –, des commerçants demeurent malgré tout sceptiques.