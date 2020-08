Marathon de Montréal: la Ville veut un promoteur «transparent» pour 2021

L’administration Plante cherche un promoteur québécois et surtout « transparent » pour organiser le Marathon de Montréal de l’an prochain, a appris La Presse. L’évènement, dont la plus récente édition, en 2019, a été assombrie par la mort d’un coureur et des retards importants, devrait se tenir à l’été ou à l’automne 2021, si la pandémie le permet.