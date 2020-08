De l'eau noire dans une pataugeoire à Saint-Lambert

Qui dit saison estivale dit piscines publiques bondées. Mais à Saint-Lambert, une pataugeoire qui devait ouvrir l’an dernier, au parc Lespérance, cause bien des maux de tête à des parents et à des enfants. Non seulement elle n’est toujours pas ouverte, en raison d’un système de filtration déficient, mais surtout, les ratés du projet témoignent d’un profond manque de communication de la part des autorités, selon des citoyens.