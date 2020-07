Le pont Honoré-Mercier, entre Châteauguay et Montréal, sera réduit à une voie de circulation par direction à compter de 22 h.

Le pont Honoré-Mercier, entre Châteauguay et Montréal, sera réduit à une voie de circulation par direction à compter de 22 h, vendredi soir, en raison de la fermeture complète de la vieille section du pont pour des travaux majeurs d’entretien. Mais ce ne sera pas seulement pour le week-end. C’est pour un mois. Jusqu’au 17 août.

Les usagers habituels du pont passeront ainsi un autre été à rouler en contresens à une voie par direction sur la moins ancienne des deux sections du pont afin de franchir le fleuve Saint-Laurent entre la banlieue sud-ouest et la métropole.

CARTE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Pont Honoré-Mercier, fin de semaine du 17 juillet

Ça devient une habitude. La seule variante, c’est que ce sont des travaux de réparation de la dalle sur la partie québécoise du pont entre Montréal et la Voie maritime du Saint-Laurent qui entraîneront cette entrave estivale, après plusieurs étés de fermetures partielles pour le remplacement de la dalle sur la partie fédérale du pont, entre la Rive-Sud et la voie maritime.

Transport collectif gratuit

Il y a trois ans, les usagers réguliers du pont Mercier avaient été complètement pris par surprise lors d’une fermeture similaire programmée par le ministère des Transports du Québec (MTQ) sans préparatifs conséquents. Des embouteillages monstrueux et des temps d’attente allant jusqu’à une heure pour traverser le pont vers Montréal, le matin, s’étaient répétés durant une semaine.

Cette fois, le MTQ a préparé le terrain. Le transport par autobus, efficace et rapide dans ce corridor, sera gratuit toute la semaine prochaine pour les usagers des secteurs Sud-Ouest et Haut-Saint-Laurent. Des billets d’accès aux réseaux de bus et de métro de la STM seront distribués gratuitement aux passagers à leur sortie de l’autobus, à Montréal.

Le train de banlieue entre Candiac et le centre-ville sera aussi gratuit du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet, et des tickets d’accès au réseau de la STM seront distribués dans les gares du réseau exo.

Pont Victoria

À compter de lundi prochain, les camions n’auront pas le droit de circuler sur le pont Mercier dans le sens de la pointe, soit entre 5 h et 9 h 30 le matin (vers Montréal), entre 15 h et 19 h, en direction de la Rive-Sud. Ces restrictions seront en vigueur durant toute la durée des travaux, jusqu’au 17 août prochain.

Les automobilistes pourront quant à eux bénéficier d’heures d’ouverture prolongée en direction de la pointe sur le pont Victoria. Les deux voies du pont seront disponibles vers la métropole seulement entre 5 h et 10 h du matin, et vers la Rive-Sud seulement, entre 14 h 30 et 20 h, tous les jours de semaine jusqu’au 17 août.

Échangeur Turcot

CARTE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Échangeur Turcot, fin de semaine du 17 juillet

Les autres entraves à la circulation sur le réseau autoroutier seront moins lourdes que celles des dernières semaines en ce premier week-end des vacances de la construction, qui marque traditionnellement l’exode de milliers de citadins vers les chalets, les plages, la montagne ou la campagne. Le secteur de l’échangeur Turcot, en reconstruction dans le sud-ouest de Montréal, restera toutefois à éviter.

L’autoroute 15 sera ainsi complètement fermée en direction sud à partir de l’autoroute Décarie jusqu’à hauteur de l’échangeur de l’avenue Atwater, dans le sud-ouest de Montréal. En conséquence, toutes les bretelles de l’échangeur qui alimentent l’autoroute 15 Sud en direction du pont Samuel-De Champlain, seront aussi fermées à la circulation de 22 h, vendredi soir, jusqu’à 5 h lundi matin.

De plus, l’autoroute Ville-Marie (A720/R136) sera aussi fermée à la circulation pour toute la fin de semaine entre le centre-ville de Montréal et l’échangeur Turcot. L’autoroute 20 Ouest, en direction de l’ouest de l’île, ne sera accessible que par l’autoroute 15 Nord.

Les automobilistes en partance du centre-ville seraient donc avisés d’utiliser l’autoroute Bonaventure (A10 Est) en direction du pont Samuel-De Champlain, puis de prendre la première sortie vers l’autoroute 15 Nord afin de rejoindre l’A20 Ouest.

Rive-Sud/Autoroute 10

CARTE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Secteur de l’autoroute 10 à Brossard

À Brossard, sur la Rive-Sud de Montréal, les travaux de construction des infrastructures du futur Réseau express métropolitain (REM) entraîneront la fermeture complète de l’autoroute 10 Est, en direction de Montréal, à partir de l’autoroute 30 jusqu’à la hauteur du boulevard Taschereau.

La circulation ne sera pas complètement interrompue puisqu’un corridor sera aménagé vers le boulevard De Lapinière et la voie de desserte de l’A10. Les entraves seront mises en place à compter de 22 h vendredi, et devraient être levées dès 6 h dimanche matin, soit avant le grand retour du week-end.

Autoroute 520

CARTE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS A520 et rond-point Dorval, fin de semaine du 17 juillet

Enfin, les grands travaux déjà en cours sur l’autoroute 520, entre le rond-point Dorval et l’autoroute 13, s’intensifieront durant le week-end avec une fermeture complète de l’autoroute, dans les deux directions, pour toute la fin de semaine, dès 21 h vendredi soir, jusqu’à 5 h lundi matin.

Les voies de desserte de chaque côté de l’A520 serviront de chemin de contournement pour le trafic local de Dorval et pour les usagers en provenance ou à destination de l’aéroport international Trudeau.