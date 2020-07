« La vie des noir.e.s compte », peut-on lire sur la chaussée de la rue Sainte-Catherine, entre les rues Saint-Hubert et Saint-André.

Le slogan « Black Lives Matter », emblématique du mouvement antiraciste né aux États-Unis, fait désormais partie du décor montréalais depuis mardi.

Mayssa Ferah

La Presse

« La vie des noir.e.s compte », peut-on lire sur la chaussée de la rue Sainte-Catherine, entre les rues Saint-Hubert et Saint-André. Les mots sont formés de gigantesques lettres blanches. À l’exception du verbe « compte », qui arborait les couleurs de l’arc-en-ciel en soutien avec la communauté LGBTQ+.

On continuait toujours de peindre l’imposante œuvre mercredi matin.

La Fondation Dynastie et le collectif Never Was Average sont à l’origine de cette initiative saluée par la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le projet bénéficie d’un soutien financier de la Ville de Montréal et de la Société de développement du Village.

Montréal emboîte ainsi le pas à de grandes villes américaines – dont Washington - et à la métropole canadienne de Toronto.