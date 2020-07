(Montréal) La police de Montréal annoncera mercredi une nouvelle politique sur les interpellations policières, des mois après qu’un rapport accablant indépendant eut trouvé des preuves de biais systémique lié à l’apparence raciale au sein du corps policier.

La Presse canadienne

En octobre dernier, le chef du Service de police de Montréal (SPVM), Sylvain Caron, s’était dit alarmé par les chiffres, mais avait souligné que cela reflétait l’absence d’une politique.

Les auteurs ont analysé trois années de données policières pour arriver à leurs conclusions, qu’ils ne sont pas allés jusqu’à décrire comme du profilage racial.

Les interpellations policières impliquent que les agents abordent une personne et notent leurs informations, qu’une infraction ait été commise ou non.

L’automne dernier, le rapport laissait entendre que les personnes de certains groupes racialisés étaient beaucoup plus susceptibles que d’autres d’être interpellées par la police.

Il a révélé que les femmes autochtones étaient 11 fois plus susceptibles d’être interrogées que les femmes blanches ; que les Montréalais noirs et autochtones étaient entre quatre et cinq fois plus susceptibles d’être soumis à des interpellations.