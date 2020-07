Deux motocyclistes ont succombé à leurs blessures après avoir été impliqués dans des accidents distincts, dimanche après-midi, à Montréal et à Saint-Pie.

La Presse

Le premier accident est survenu vers 13 h 35, sur la rue Sherbrooke Est, à Montréal, entre les rues Davidson et Cuvillier dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga—Maisonneuve. Un homme au guidon d’une motocyclette à trois roues est entré en collision avec un véhicule lourd, qui était stationné en bordure de la route. Il a succombé à ses blessures au centre hospitalier.

Vers 15 heures, un autre accident mortel impliquant une motocyclette et un camion de style pick-up s’est produit sur le grand rang Saint-François (route 235), à Saint-Pie, en Montérégie.

« La moto circulait sur la route 235 en direction sud et le camion de style pick up traversait sur le chemin Saint-Dominique vers l’est. Pour une raison encore inconnue, la moto est entrée en collision avec le camion et le motocycliste a été éjecté. Les deux personnes à bord du camion ont subi des blessures mineures », a rapporté l’agente Valérie Beauchamp, porte-parole de la SQ, dimanche soir.

La route a été fermée dans le secteur. Des reconstitutionnistes en scène d’accident se sont rendus sur place pour déterminer les causes et les circonstances de l’accident.