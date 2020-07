(Montréal) Le réseau autoroutier de la région métropolitaine sera encombré par une multitude de grands chantiers dès jeudi soir et pour toute la fin de semaine.

Bruno Bisson

La Presse

L’autoroute Métropolitaine, la plus importante infrastructure routière de la région de Montréal, sera complètement fermée en direction est pour des travaux de pavage, alors que l’autoroute 15, dans les deux directions, sera fermée à partir du pont Samuel-De Champlain jusqu’à l’autoroute Décarie.

La Rive-Sud ne sera pas en reste alors que l’autoroute 10 Ouest, en direction du pont Samuel-De Champlain, sera fermée vendredi soir à la circulation entre la sortie de l’autoroute 30 et le boulevard Milan, à Brossard. Un peu plus à l’ouest, le pont Honoré-Mercier, entre Châteauguay et Montréal, sera réduit à une seule voie de circulation par direction.

Métropolitaine

La fermeture de l’autoroute Métropolitaine s’étendra sur plus de cinq kilomètres, en direction est, entre l’autoroute 520, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, jusqu’à l’entrée provenant du boulevard L’Acadie dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. La fermeture se déroulera toutefois en deux temps.

Jeudi soir, à 22 h, un premier segment de l’autoroute sera fermé entre la sortie 65 pour l’autoroute 520 et l’entrée en provenance de l’autoroute Décarie (A15 Nord).

Cette courte section de la Métropolitaine restera fermée à la circulation durant toute la journée de vendredi, et pour toute la fin de semaine qui suit. Il est à noter que la bretelle de l’autoroute Décarie (A15 Nord) vers la Métropolitaine (A40 Est) restera ouverte à la circulation jusqu’à vendredi soir.

Vendredi soir, à partir de 22 h, la fermeture s’étendra au-delà de l’échangeur Décarie, toujours en direction est, jusqu’à la hauteur de l’avenue Querbes (passé le centre Rockland). L’autoroute Métropolitaine sera alors complètement fermée à partir de l’autoroute 520 à l’entrée du boulevard L’Acadie, jusqu’à 5 h lundi matin.

Dans la mesure du possible, fait valoir le ministère des Transports du Québec, le secteur est à éviter complètement pour tout le week-end. Le trafic de l’autoroute 40 Est sera détourné sur une voie de desserte qui n’a pas la capacité d’absorber la circulation normale de l’autoroute. Des épisodes de forte congestion sont donc à prévoir durant la fin de semaine.

« Les usagers de la route sont invités à privilégier des itinéraires facultatifs, par exemple les autoroutes 20 ou 30, ou les autoroutes 13 et 440 », recommande le MTQ.

De Champlain à Turcot

L’autoroute 15 ne fait pas partie des autoroutes recommandées pour contourner les entraves créées par la Métropolitaine, et ce, pour une bonne raison. Elle sera aussi complètement fermée à la circulation entre le pont Samuel-De Champlain et l’autoroute Décarie, et ce, dans les deux directions.

Mais comme pour l’autoroute Métropolitaine, ces sessions de « travaux intensifs » dans l’échangeur Turcot se mettront en place en deux temps.

Autoroute 15 Sud

L’autoroute 15 sera d’abord complètement fermée en direction sud dès jeudi soir, 22 h, à partir de l’autoroute Décarie (A15 Sud) jusqu’à l’entrée provenant du boulevard Gaétan-Laberge dans l’arrondissement de Verdun, près du pont Samuel-De Champlain.

La bretelle de sortie de l’autoroute 20 vers l’A15 Sud sera évidemment fermée, par voie de conséquence, dès jeudi soir. Par contre, la bretelle de l’A20 Est vers l’A15 Nord sera aussi fermée dès cette première phase d’entraves. La bretelle de l’autoroute 15 Nord vers l’autoroute 20 Ouest sera aussi fermée dès 22 h, jeudi,

Autoroute 15 Nord

Dans un deuxième temps, le lendemain, vendredi, 23 h, l’autoroute 15 fermera en direction Nord, à partir de la sortie 58 vers l’autoroute Bonaventure, jusqu’à l’échangeur Turcot. Le trafic en provenance de la Rive-Sud, sur le pont Samuel-De Champlain, sera dévié vers l’autoroute Bonaventure en direction du centre-ville.

Autoroute 10/Rive-Sud

Mais ce n’est pas tout. De l’autre côté du pont Samuel-De Champlain, le Bureau de projet du Réseau express métropolitain (REM) prévoit aussi une fermeture complète de l’autoroute 10 Ouest, en direction du pont, à partir de la sortie pour l’autoroute 30 jusqu’à hauteur du boulevard Milan, à Brossard. La voie de service de l’A10 Ouest sera aussi fermée pour la fin de semaine.

Cette entrave sera mise en place vendredi soir, à 23 h, jusqu’à 5 h lundi matin, et permettra « d’imperméabiliser la toiture de la passerelle [piétonne] » qui enjambe l’A10 et qui reliera le complexe immobilier Solar Uniquartier à la future station Du Quartier du réseau du REM.

Pont Mercier

Enfin, comme si ce n’était pas assez, le pont Honoré-Mercier, entre la Rive-Sud et Montréal, sera une fois de plus réduit à une seule voie par direction en raison des travaux d’entretien essentiels au maintien de la vieille structure amont du pont.

PHOTO HAND-OUT, MINISTÈRE DES TRANSPORTS Entraves – Secteur pont Honoré-Mercier (Groupe CNW/Ministère des Transports)

Le trafic sera donc dévié vers la structure voisine à partir de 2 h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, et la circulation se fera à contresens pour tout le week-end, sur une seule voie dans chaque direction.