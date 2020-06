Le chantier du Réseau express métropolitain (REM) s’installe cette semaine à demeure près du nouveau pont Samuel-De Champlain. Et pour tout le reste de l’été au moins, les travaux de construction de la future station aérienne de l’Île-des-Sœurs vont amputer en permanence une des trois voies de circulation de l’autoroute 15 Sud, juste à l’entrée du pont, à Montréal.

Bruno Bisson

La Presse

Annoncé à quatre jours d’avis, jeudi, par le Bureau de projet du REM, le chantier va se mettre rapidement en place durant la nuit de lundi à mardi, ce qui entraînera la fermeture complète de l’A15 jusqu’au matin.

Ensuite, à compter de 5 h mardi matin, la circulation reprendra normalement sur l’autoroute 15 Sud, en direction du pont, mais avec une voie de circulation en moins. Le chantier installé en plein milieu de l’autoroute empiétera sur la voie de gauche de l’A15 Sud, qui restera fermée « au moins pour l’ensemble de la période estivale », selon une note du Bureau de projet du REM.

IMAGE FOURNIE PAR LE BUREAU DE PROJET DU REM La voie de gauche de l’A15 Sud restera fermée « au moins pour l’ensemble de la période estivale » à la hauteur de la nouvelle station Îles-des-Sœurs.

Les premiers effets sur la circulation en période de pointe d’après-midi devraient être observables mardi. En ce début de période des vacances, alors que la circulation automobile est déjà réduite par la pandémie, les embouteillages prévisibles pourraient être, malgré tout, tolérables.

Station aérienne

Le REM est un projet de métro léger entièrement électrique et autoguidé financé au coût de 6,5 milliards par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), sous la responsabilité de sa filiale CDPQ Infra. Le réseau de 26 stations s’étendra du centre-ville de la métropole vers la Rive-Sud, l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau à Dorval, l’ouest de l’île de Montréal, ainsi que vers Laval et la banlieue nord.

L’ouverture d’un premier tronçon entre Brossard et la gare Centrale, au centre-ville de Montréal, est prévue à la fin de 2021.

Les chantiers, suspendus durant plus de deux mois à cause de la pandémie, ont repris le 21 mai. Les trois stations prévues sur la Rive-Sud (Brossard, du Quartier et Panama) sont en construction. Des travaux majeurs sont aussi en cours pour finaliser la mise en place d’un tronçon fonctionnel aérien de près de 1,5 kilomètre, dit « segment représentatif », sur lequel CDPQ Infra fera rouler des voitures du REM à vide durant une année entière, afin de tester tous les systèmes d’alimentation, d’arrêts ou de conduite automatique du réseau, dans toutes les conditions climatiques.

Dans cette partie du trajet, le REM circulera sur des structures surélevées au centre de l’autoroute 10, jusqu’au nouveau pont Samuel-De Champlain. Pour ses arrêts dans l’île des Sœurs entre la Rive-Sud et Montréal, la station du REM sera installée au milieu de l’autoroute 15, et donnera accès aux quais d’embarquement situés en hauteur.

IMAGE FOURNIE PAR LE BUREAU DE PROJET DU REM Cette image illustre comment les stations aériennes du REM seront rendues accessibles grâce à la construction de tunnels piétonniers sous les voies autoroutières, comme à la station Île-des-Sœurs.

Des corridors piétonniers permettront aux travailleurs et aux habitants de la pointe nord et du reste de l’île d’accéder à la station en passant sous les voies autoroutières, de chaque côté de l’A15.

Fermeture complète d’une nuit

La mise en place du chantier de construction prévue dans la nuit de lundi à mardi nécessitera la fermeture complète de l’autoroute 15, en direction du pont, à partir de la sortie 57 N, dans l’île des Sœurs, jusqu’à l’entrée suivante, en provenance de l’autoroute Bonaventure.

IMAGE FOURNIE PAR LE BUREAU DE PROJET DU REM Entraves prévues dans la nuit de lundi à mardi

De plus, tous les accès routiers directs entre le réseau local de l’île des Sœurs et l’autoroute 15 Sud seront aussi fermés pour la nuit, y compris la nouvelle rue du pont Champlain. Un long chemin de détour sera balisé via le boulevard de l’Île-des-Sœurs et l’autoroute Bonaventure pour permettre aux usagers de rejoindre l’A15 Sud.