La mairesse Valérie Plante était sur la défensive lundi pour expliquer le bien-fondé de la piétonnisation de l’avenue du Mont-Royal et l’ensemble de ses projets de voies actives, soutenant que seule la COVID-19 était à l’origine de ces mesures et non pas son programme politique.

Prise à partie depuis quelques semaines, notamment par des commerçants furieux que la circulation automobile ait été éliminée sans qu’on leur demande leur avis, la mairesse Plante a réitéré l’urgence d’agir en raison de la pandémie de COVID-19. Il faut également laisser ces projets « prendre leur envol » puisque le mobilier n’est pas encore installé et que des activités d’animation sont à venir, croit-elle.

« J’aimerais que la population et les commerçants puissent au moins apprécier le fait qu’on tente de chercher des solutions fortes pour une situation qui est exceptionnelle à Montréal. On était l’épicentre de la crise. On nous dit qu’il faut respecter les deux mètres et c’est ce que l’on fait », a lancé Valérie Plante en marge d’une conférence de presse sur la nouvelle station du REM.

On peut aimer ou ne pas aimer, mais il faut laisser la chance au coureur Valérie Plante, mairesse de Montréal

Selon la mairesse, la mise en place de « voies actives sécuritaires » sans l’habituel processus d’analyse et de consultation publique constitue de « l’urbanisme tactique ». Il s’agit d’une formule qui permet de faire des aménagements et de les tester, quitte à rebrousser chemin, a expliqué Mme Plante. Elle donne l’exemple du corridor sanitaire sur la rue Rachel qui a été démantelé parce qu’il n’était pas suffisamment fréquenté. La volte-face de l’administration Plante concorde également avec de nombreuses critiques qui avaient également surgi notamment par le biais des médias sociaux.

« S’il devait y avoir une autre vague, on va réfléchir autrement. Le statu quo en se croisant les bras, en attendant que ça passe, ce n’est pas mon genre. Moi, je cherche des solutions. Et oui, ça peut déranger et on va en tirer des leçons », a indiqué Mme Plante qui a précisé que son « intention politique » est de « faire en sorte que les gens puissent marcher, faire du vélo, faire leurs courses de façon sécuritaire ».