Mobilité Montréal estime qu’elle réussit chaque année à éviter le pire en œuvrant avec ces partenaires des secteurs privés et publics pour coordonner les entraves et ainsi limiter les répercussions sur les usagers de la route.

Les cônes orange seront à nouveau très nombreux cet été à Montréal, et donc, les déplacements seront fort « complexes ». Un peu plus que l’an dernier même, avertissent les autorités. Elles recommandent ainsi de privilégier les voies piétonnes et cyclables, surtout les week-ends.

Véronique Lauzon

La Presse

Le quadrilatère encadré par l’échangeur Turcot, le pont Champlain, l’autoroute Bonaventure et le centre-ville sera particulièrement difficile pour les automobilistes. « Ça ne sera pas un secteur chaud, ça sera un secteur brûlant », a reconnu Sarah Bensadoun, porte-parole de Mobilité Montréal. Des travaux d’envergure forceront la fermeture partielle ou complète de grandes portions d’autoroutes, la nuit et la fin de semaine.

Un autre secteur qui sera lourdement touché se trouve plus à l’ouest : il s’agit des environs de l’échangeur des autoroutes 13 et 40 ainsi que du pont Louis-Bisson, où les travaux se poursuivront cet été. Les automobilistes sont appelés à suivre les mesures d’atténuation de près.

Un autre des secteurs décrit comme « brûlant » pour la saison estivale est le corridor de l’autoroute 10 sur la Rive-Sud. Des fermetures complètent sont à prévoir sur le pont Samuel-De Champlain ainsi que sur un tronçon de l’autoroute 10, lors des mois de juin et juillet.

« Le nombre de chantiers sera assez équivalent à l’an dernier, a expliqué Mme Bensadoun. Mais l’ampleur est plus grande cette année, entre autres parce que les tronçons routiers où il y aura des travaux seront plus longs. »

Les travaux au centre-ville de Montréal seront aussi importants et il est préférable « d’éviter les déplacements en voiture », a souligné Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal. Pour le centre-ville et près du port de Montréal, il suggère que les gens se déplacent en transport en commun, à pied ou en vélo. « La Ville a ajouté 3000 kilomètres de voies réservés aux piétons et aux cyclistes », a-t-il rappelé.

Et pour les gens des banlieues et des régions qui aimeraient passer un samedi soir à Montréal ? Sarah Bensadoun avoue que « ce sera complexe ». Chaque fois qu’il y a une entrave, un parcours alternatif est proposé, se fait-elle tout de même rassurante.

Mobilité Montréal estime d’ailleurs qu’elle réussit chaque année à éviter le pire en œuvrant avec ces partenaires des secteurs privés et publics pour coordonner les entraves et ainsi limiter les répercussions sur les usagers de la route. Lors du dernier week-end, l’organisme a par exemple évité cinq fermetures complètes dans les corridors des autoroutes 10 et 15.

« Ça se passe de mieux en mieux depuis 2015 », fait remarquer Mme Bensadoun.

Il est à souligner qu’aucune précision n’a été donnée quant aux travaux sur le pont Pie-IX puisqu’il est encore trop tôt pour annoncer quand ils commenceront, a-t-on spécifié.