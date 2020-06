L’épopée inusitée de la baleine à bosse à Montréal s’est terminée sur une triste note. Après un séjour de plusieurs jours près du pont Jacques-Cartier, la carcasse dérivante de l’imposant mammifère marin a été aperçue dans le secteur de l’île Beauregard, près de Varennes, mardi matin.

Mayssa Ferah

La Presse

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

Des centaines de personnes se sont rendues au Quai de Sainte-Anne de Sorel, où la carcasse de la baleine a été transportée, mardi soir.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le rorqual à bosse a été remorqué au Quai de Sainte-Anne de Sorel, mardi soir

L’embarcation de la Garde côtière qui remorquait la baleine à bosse est arrivée à bon port vers 19 h 30. Une corde reliée à une grue a été attachée à la queue du mammifère marin, qui a été partiellement soulevée vers 20 h 15, sous les exclamations des curieux.

« Il faut s’assurer de trouver un site propice pour la carcasse, qui peut devenir un enjeu de sécurité et de santé publique », avertit Marie-Ève Muller, du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM). « On annonce une journée chaude [mercredi], donc l’animal pourrait dégager une odeur de plus en plus forte. Il faut que l’endroit où on dépose la carcasse soit accessible par voie fluviale et terrestre. C’est compliqué. En plus, on travaille avec une équipe réduite d’environ quatre personnes vu le contexte de pandémie. »

Le rorqual à bosse repéré à Montréal sous le pont Jacques-Cartier le 30 mai dernier n’avait pas été aperçu depuis le 7 juin, semant l’inquiétude. Les équipes de Pêches et Océans Canada se trouvent actuellement dans le secteur de Varennes, où se situe l’animal défunt qui avait charmé les Montréalais. « La baleine ne s’est pas encore échouée, mais sa carcasse dérivante flotte dans l’eau, ventre à l’air. On ignore pour le moment la raison de sa mort. Il peut s’agir d’une collision. L’animal a peut-être succombé à une maladie », avait déclaré Mme Muller mardi matin.

Une nécropsie, examen post-mortem pratiqué sur les animaux pour déterminer les causes d’un décès, sera entamée par des membres de la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal dès que possible. L’examen macroscopique — qui englobe l’inspection visuelle effectuée à l’œil nu — permettra notamment de déterminer si la baleine est blessée. Le deuxième niveau d’étude, soit les analyses de contaminants et de tissus, peut en revanche prendre plusieurs mois.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le rorqual à bosse avait été repéré à Montréal sous le pont Jacques-Cartier, le 30 mai dernier.

L’émoi suscité par l’apparition d’une telle créature en milieu urbain a vite laissé place à l’angoisse pour bien des gens. Plusieurs ont exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux à l’annonce de la tragédie et se demandent si elle aurait pu être évitée.

La raison de la visite du jeune cétacé, âgé entre 2 et 3 ans, avait fait l’objet de bien des débats. Les spécialistes du Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins (RQUMM) supposent notamment que la baleine aurait suivi des proies ou se serait perdue.

Ses sauts spectaculaires ont attiré un grand nombre de curieux dans le Vieux-Montréal la semaine dernière. Au petit matin, familles entières émerveillées et photographes amateurs ébahis se présentaient quotidiennement sur place pour observer la baleine à bosse.

La défunte baleine, qui mesure environ 10 mètres et pèse entre 15 et 30 tonnes, est susceptible d’obstruer le transport maritime, précise Robert Michaud, coordonnateur du GREMM.

Les équipes de la Garde côtière sont en train d’évaluer la façon de récupérer la carcasse. Deux options s’offrent à eux : attendre que l’animal s’échoue à un bon endroit pour effectuer la nécropsie ou le remorquer à l’aide de pelles mécaniques.

Plusieurs se demandent s’il aurait fallu venir en aide au rorqual durant son séjour à Montréal. « Le choix a été fait de ne pas intervenir auprès de la baleine, explique M. Michaud. Notre approche de base, c’est de laisser la nature suivre son cours et l’animal s’est aventuré en eau douce par lui-même. »

Bien que l’apparition de ce type d’animal aux abords du Vieux-Port soit d’une grande rareté, l’exploration de différents milieux fait partie du comportement normal des jeunes cétacés.

« Notre position par rapport aux interventions, c’est qu’on agit quand l’évènement a une cause humaine directe ou quand l’animal est en voie de disparition », poursuit l’expert. Le rorqual à bosse fait partie des rares espèces sauvages dont la population augmente. Il aurait été quasi impossible de le déplacer sans contraindre physiquement l’animal, soutient-il. Utiliser des sons pour le guider ailleurs aurait été risqué. « Ça peut générer des réactions inattendues et soudaines, mettant en péril la sécurité de l’animal et des équipes. Une énorme surveillance a été mise en place pour assurer la sécurité de cette baleine. On a beaucoup aidé cet animal qui s’est mis dans le trouble lui-même », précise Robert Michaud.