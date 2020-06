(Montréal) Des milliers de manifestants ont marché pour dénoncer le racisme et la brutalité policière dimanche au centre-ville de Montréal, un évènement qui s’est déroulé dans une ambiance calme, même si des moments de tension sont survenus.

Nicolas Bérubé

La Presse

Les manifestants, qui étaient plus de 10 000, selon des estimations non officielles, s’étaient réunis à la place Émilie-Gamelin avant de se mettre en marche vers le Square Dorchester. La Presse a pu constater que la distanciation sociale n’était pas possible au cœur de la manifestation. Mais, à vue de nez, plus de 8 personnes sur 10 portaient un masque ou un couvre-visage.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le boxeur Jean Pascal, en bas à droite, prenait part à la marche

« Je suis venu pour que mes enfants n’aient pas à venir à une telle manifestation dans 20 ans », a confié Brahim Djiddah, qui prenait part à l’évènement.

Originaire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville–Cartierville, M. Djiddah a dit que la brutalité policière et le profilage racial sont bien présents au Québec, même si le problème est « plus grave encore aux États-Unis », où la mort de George Floyd aux mains des policiers de Minneapolis, le 25 mai, a déclenché un mouvement de protestation mondial.

« Je me suis fait agresser par des policiers du SPVM à la sortie d’un bar, et j’en garde des séquelles psychologiques, dit-il. En voiture, je vais voir ma mère à Longueuil, et les policiers m’arrêtent sans raison et me demandent pourquoi je suis à Longueuil. Jamais ils ne demanderaient ça à une personne blanche. Ça s’accumule, et ce n’est pas agréable d’être traité différemment à cause de la couleur de sa peau. »

Ulrich, un ex-militaire qui préférait ne pas donner son nom de famille, remarque aussi que c’est « deux poids, deux mesures » lorsque les policiers de Montréal sont en contact avec des personnes noires. « Je conduis une belle voiture, et je me fais arrêter sans raison. Si tu es noir et que tu conduis une belle voiture, tu sais ce que c’est, le profilage racial. »

Avant le départ de la marche, des organisateurs ont pris la parole pour souligner « la pluralité de leurs horizons ». Une oratrice a reproché au premier ministre François Legault d’avancer une définition erronée du racisme systémique, « un amalgame » qui viendrait contrecarrer les efforts de leur mouvement.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Des manifestants s’agenouillent pour protester contre la brutalité policière.

Les manifestants se sont amassés par centaines à la place Émilie-Gamelin dès 10 h.

Dans la foulée de la manifestation de dimanche dernier, le premier ministre François Legault a déclaré que la discrimination systémique n’existe pas au Québec, selon lui, car les personnes racistes sont une « petite minorité ».

« La discrimination existe au Québec, mais il n’y a pas de discrimination systémique ; il n’y a pas de système au Québec de discrimination », a-t-il dit.

L’ex-boxeur Ali Nestor a pourtant souligné que « toutes les preuves ont été faites ».

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, REUTERS « Suis-je la prochaine ? », se demande cette jeune manifestante

« Publiquement, il le nie, mais il est très au courant. C’est un homme intelligent, il le sait très bien qu’il y a du racisme systémique qui existe au Québec », a soutenu celui qui dirige maintenant l’organisme Ali et les Princes de la Rue, qui initie les jeunes à la pratique des arts martiaux avec un volet scolaire.

La nouvelle cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, de même que la ministre fédérale du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, étaient présentes à la place Émilie-Gamelin, où elles se sont brièvement adressées à la foule. Le député et chef adjoint du NPD, Alexandre Boulerice, était également présent.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Dominique Anglade

Une fois la marche terminée au Square Dorchester, des manifestants se sont amassés au coin de la rue Peel et de la rue Sainte-Catherine, où se trouvaient des policiers en combinaison antiémeute. À quelques mètres d’eux, des manifestants ont scandé plusieurs slogans, dont « Hands up, don’t shoot », dans un porte-voix. Après de longues minutes de tension, les policiers ont reculé et ont déplacé leurs véhicules de manière à libérer la rue Saint-Catherine, un geste acclamé par la foule.

Des rassemblements se sont aussi déroulés dans d’autres villes du Québec, notamment à Sherbrooke et à Québec, face à l’Assemblée nationale. Des députés du Parti québécois et de Québec solidaire y ont annoncé leur présence.

« Biais systémiques » au SPVM

À Montréal, des membres de l’organisation de la marche ont retiré l’invitation qui avait été transmise au directeur du SPVM, Sylvain Caron, après que de nombreux militants se sont opposés à sa présence, considérée comme inappropriée dans le cadre d’un évènement qui doit notamment commémorer les victimes de violences policières.

Un rapport commandé par la Ville de Montréal et complété l’an dernier faisait état en octobre dernier de « biais systémiques » dans le traitement des membres de certaines minorités racisées par les policiers de la métropole.

Des chercheurs universitaires ont constaté que les personnes noires et autochtones ont entre quatre et cinq fois plus de chances que les personnes blanches d’être interpellées par les policiers.

Ce rapport a aussi établi qu’une interpellation sur quatre visait une personne noire, alors que ces personnes représentent moins de 10 % de la population de la ville. Le SPVM s’était d’ailleurs dit « très préoccupé » par cette situation.

Une nouvelle politique encadrant les interpellations policières est attendue le 8 juillet, à la suite d’une des recommandations de ce rapport accablant.

– Avec la collaboration de La Presse canadienne