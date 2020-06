Les automobilistes auront droit, si le temps le permet, à tout un festival du cône orange, en fin de semaine, alors que des entraves majeures sont annoncées sur l’autoroute Métropolitaine, le pont Jacques-Cartier et l’autoroute 15, jusqu’aux abords du nouveau pont Samuel-De Champlain.

Bruno Bisson

La Presse

Autoroute Métropolitaine

La fermeture la plus exceptionnelle de cette fin de semaine est prévue sur l’autoroute Métropolitaine (A40), en direction est, à partir de la sortie 65 (autoroute 520) jusqu’à l’entrée en provenance des boulevards de L’Acadie et Saint-Laurent, à partir de 22h, vendredi, jusqu’à 5h lundi matin.

Par voie de conséquence, les entrées de l’autoroute en provenance de l’A15 Nord et du boulevard Décarie, de même que la bretelle reliant l’A40 Est à l’autoroute Décarie, seront fermées à la circulation. Il ne sera pas non plus possible d’accéder à la sortie pour l’autoroute 15 Nord, en direction de Laval.

Dans un communiqué, le ministère des Transports du Québec (MTQ) estime que la circulation modérée actuelle rend possible une fermeture aussi importante sur la plus importante autoroute de la métropole. En un week-end, les entrepreneurs pourraient réaliser l’équivalent de sept semaines de travaux de nuit pour la réparation et l’asphaltage de la chaussée de la Métropolitaine.

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Carte des entraves sur l'autoroute Métropolitaine

Le trafic de l’A40 Est sera dérouté vers la voie de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse/boulevard Décarie), mais des épisodes de forte congestion sont à prévoir et le secteur est à éviter dans la mesure du possible.

Pont Jacques-Cartier

Ce sont aussi des travaux d’asphaltage, déjà reportés à quelques reprises, qui entraîneront la fermeture de plusieurs voies de circulation et la réduction du trafic à une voie par direction sur le pont Jacques-Cartier, pour toute la fin de semaine, et même un peu au-delà.

Ces entraves se mettront en place dès 20 h vendredi soir, et le chantier devrait se prolonger au-delà de l’heure de pointe lundi matin. En effet, la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain a autorisé l’entrepreneur à poursuivre les travaux d’asphaltage du pont jusqu’à midi, lundi.

Avis : Les travaux d’asphaltage étant particulièrement sensibles aux caprices de la météo, les entraves annoncées sur l’autoroute Métropolitaine et le pont Jacques-Cartier pourraient être reportées en cas de pluie ou d’orages. La confirmation des travaux sur le pont Jacques-Cartier est attendue vendredi après-midi.

Autoroute 15

L’autoroute 15 sera quant à elle fermée dans les deux directions à travers l’échangeur Turcot, dans le sud-ouest de la métropole, à compter de 22 h vendredi soir jusqu’à 5 h, lundi matin.

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Carte des entraves dans l'échangeur Turcot

Direction Sud

L’A15 Sud sera fermée à partir de 22 h à la hauteur de la rue Saint-Jacques, juste avant l’échangeur Turcot, jusqu’à la hauteur de l’avenue Atwater, dans le sud-ouest de la ville. Il est aussi à noter que de l’avenue Atwater jusqu’à l’île des Sœurs, la circulation sera réduite à une seule voie sur l’autoroute 15.

La sortie menant de l’A15 Sud vers l’autoroute 20, en direction de l’Ouest-de-l’Île de Montréal, sera aussi fermée à la circulation pour toute la fin de semaine.

Le trafic en direction sud sera dévié vers la route 136 (autoroute Ville-Marie) en direction du centre-ville de Montréal. Un chemin balisé permettra aux automobilistes de rejoindre l’autoroute Bonaventure pour reprendre leur route en direction du pont Samuel-De Champlain.

Direction nord

En direction nord, seul un court tronçon de l’autoroute, au nord du canal de Lachine, sera fermé à la circulation, jusqu’à l’autoroute Décarie. Les automobilistes provenant du pont Samuel-De Champlain ou du boulevard De La Vérendrye pourront ainsi utiliser l’A15 Nord pour se rendre jusqu’à la sortie pour l’autoroute 20, en direction de l’Ouest-de-l’Île de Montréal.

Secteur de l’île des Sœurs

Les travaux de construction d’un pont du futur Réseau express métropolitain au-dessus du boulevard Gaétan-Laberge entraîneront pour un deuxième week-end d’affilée la fermeture complète de cette artère reliant l’arrondissement de Verdun au centre-ville de Montréal, à partir de l’autoroute Bonaventure jusqu’à la rue Gilberte-Dubé.

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Carte des entraves sur le boulevard Gaétan-Laberge

De plus, la sortie 4 de l’autoroute Bonaventure en direction de l’autoroute 15 sera aussi fermée, par voie de conséquence, forçant les automobilistes à effectuer de longs détours jusqu’à la route 132, sur la Rive-Sud de Montréal, dont des allers-retours sur le pont Samuel-De Champlain, pour se reconnecter au réseau autoroutier métropolitain.

Ces entraves, combinées aux fermetures en amont sur l’autoroute 15 Sud, vont rendre tout ce secteur à éviter pour le week-end.