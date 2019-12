Le service de métro a été interrompu sur l’ensemble de la ligne bleue et sur une portion de la ligne orange, jeudi soir, en raison de « dégagement de fumée », a annoncé la STM.

Janie Gosselin

La Presse

La STM a annoncé vers 22 h via son compte Twitter que le service était revenu à la normale sur les deux lignes du métro.

C'est la présence de fumée à la station Jean-Talon, qui se trouve à la fois sur la ligne bleue et la ligne orange, qui a nécessité une intervention, a précisé la porte-parole de la STM Amélie Régis, au téléphone. La station a été évacuée et les pompiers ont été appelés sur place pour vérifications. La présence de fumée a été signalée sur le quai et non dans le tunnel, a-t-elle précisé.

L’arrêt a été annoncé peu après 21 h, pour la ligne bleue, entre Snowdon et Saint-Michel, et pour la ligne orange, entre Berri-UQAM et Henri-Bourassa.