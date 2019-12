Le transport collectif fonctionnera au ralenti à plusieurs endroits dans la région métropolitaine durant le temps des Fêtes, quand il n’est pas carrément suspendu. Pour fidéliser la clientèle, certaines sociétés offrent des tarifs réduits ou la gratuité à leurs usagers.

Sara Champagne

La Presse

En cette veille de Noël, les usagers des six lignes de train de la société EXO voyagent gratuitement. Les services fonctionneront cependant au ralenti ou seront suspendus, les 25, 31 décembre, et le 1er janvier 2020, mais ils seront encore gratuits là où il y aura du service.

Les travaux de construction du Réseau express métropolitain (REM) sont temporairement interrompus pour le temps des Fêtes. EXO a informé ses usagers qu’un horaire spécial a été mis en place pour les jours fériés sur la ligne Deux-Montagnes. Il y aura des passages, mais à une moins grande fréquence.

Pour les lignes Vaudreuil-Hudson et Saint-Jérôme, l’horaire de fin de semaine ou du dimanche sera offert le 25 et 26 décembre, le 31 et 1er janvier 2020. Dans le cas des lignes Mont-Saint-Hilaire, Candiac et Mascouche, il n’y aura aucun service à Noël, le 26 décembre, le 1er et le 2 janvier 2020.

À Montréal, Laval et Longueuil

À la Société de transport de Montréal (STM), on conseille aux usagers de consulter l’horaire avant de se déplacer. Sur certaines lignes, les autobus fonctionnent au ralenti. La STM a également annoncé que le métro sera ouvert toute la nuit le 31 décembre. Une façon de faciliter l’accès aux festivités du Nouvel An dans le Vieux-Port. De plus, jusqu’au 5 janvier, les enfants de 6 à 11 ans peuvent voyager gratuitement lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte détenant un titre de transport valide.

À Laval, les usagers du transport par autobus voyagent gratuitement la veille de Noël, et ce jusqu’au petit matin, de même que le 31 décembre. Les chauffeurs de la Société de transport de Laval (STL) recueillent des dons pour Moisson Laval durant ces journées. La gratuité s’applique aussi au transport adapté sur réservation, et aux taxis collectifs.



Sur le Réseau de transport de l’agglomération de Longueuil (RTL), les autobus roulent selon l’horaire du samedi, le 24 décembre, et le 31 janvier. L’horaire du dimanche s’appliquera le jour de Noël et le 1er janvier 2020. Jusqu’au 31 décembre, une navette gratuite continue de faire le tour du Quartier DIX30 aux 20 minutes.

Ouvert ou fermé

Comme d’habitude, la plupart des épiceries et magasins à grandes surfaces sont ouverts le 24 décembre, jusqu’à 17 h, mais seront fermés, mercredi, le 25 décembre, jour de Noël. Les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ), et de la Société québécoise du cannabis (SQDC) restent ouvertes jusqu’à 17 h, le 24 décembre, mais seront fermées le jour de Noël.

Les services essentiels, comme les urgences, le 911, sont maintenus.

Aussi ouverts ; épiceries de petite surface, pharmacies avec des heures d’ouverture limitées. La plupart des dépanneurs sont ouverts, les stations-service, de nombreux restaurants, des cinémas et les stations de ski. À noter que les musées sont fermés le jour de Noël.