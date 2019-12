Fermetures complètes et simultanées de l'A13 et l'A15 ce week-end

Si vous habitez au sud de la rivière des Prairies et que vous attendez de la visite de vos amis de la banlieue nord, en fin de semaine, vous pourriez les attendre longtemps. Les autoroutes 13 et 15 seront complètement et simultanément fermées en direction sud, pour tout le week-end à Montréal, à compter de 23h30 vendredi soir, jusqu’à 5h lundi matin.