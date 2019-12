Fermetures complètes et simultanées de l'A13 et l'A15 ce week-end

Si vous habitez au sud de la rivière des Prairies et que vous attendez de la visite de vos amis de la banlieue nord, en fin de semaine, vous pourriez les attendre longtemps. Les autoroutes 13 et 15 seront complètement et simultanément fermées en direction sud, pour tout le week-end à Montréal, à compter de 23h30 vendredi soir, jusqu’à 5h lundi matin.

Bruno Bisson

La Presse

Un conseil: quand les amis finiront par arriver, ne les retenez pas trop longtemps. Avant 23h vendredi, et avant 0h30, samedi soir, il leur sera toujours possible d’emprunter l’autoroute 13 en direction nord, pour rentrer chez eux. Après cela, l’A13 Nord sera fermée pour la nuit, elle aussi.

Autoroute 15

Quant à l’autoroute 15, rien à faire, elle sera complètement fermée à travers l’échangeur Turcot, dans les deux directions, à partir de l’autoroute Décarie, dans le secteur Notre-Dame-de-Grâce, jusqu’au pont Samuel-de-Champlain.

Le pont lui-même sera toutefois libre d’entraves. Les automobilistes pourront y accéder par l’autoroute Bonaventure (A10). Les automobilistes qui arrivent à Montréal par le pont Samuel-de-Champlain seront quant à eux détournés vers le centre-ville de Montréal via cette même autoroute. Le secteur est à éviter, dans la mesure du possible.

Autoroute 13

Les fermetures prévues dans les deux directions sur l’autoroute 13 ne s’étendent pas sur une aussi longue distance. Elles se limitent à une distance d’environ un kilomètre de part et d’autre de l’autoroute 40. Les détours balisés pour contourner ces entraves font toutefois plusieurs kilomètres de long, en serpentant sur les voies de desserte et dans des échangeurs.

En direction sud (vers Montréal), l’autoroute 13 sera complètement fermée à la circulation à compter de 23h30, vendredi, pour toute la fin de semaine. Les entraves s’étendront de la sortie 6 pour l’autoroute 40, jusqu’à l’entrée suivante de l’autoroute 13, via l’autoroute 520.

Pour poursuivre leur route en direction sud, les automobilistes seront invités à prendre l’autoroute 40 en direction est jusqu’à la sortie 65 pour l’autoroute 520 Ouest, qu’ils emprunteront jusqu’à la sortie 4 de l’A520 (A13 Sud-Lachine). Ce détour proposé par Mobilité Montréal fait un peu plus de 15 kilomètres de long.

13 Nord

Les fermetures prévues sur l’autoroute 13 Nord (direction Laval et Rive-Nord) seront en vigueur seulement de nuit. L’autoroute sera ainsi fermée à 23h vendredi soir, jusqu’à 7h samedi matin. Elle sera complètement rouverte dans la journée de samedi. Puis, à partir de 0h30, samedi soir, l’autoroute sera de nouveau complètement fermée jusqu’à 8h, dimanche matin, de part et d’autre de l’autoroute 40.

Le détour suggéré pour contourner cette entrave emprunte les voies de desserte de l’A40 jusqu’à hauteur du boulevard Gouin, où les automobilistes pourront rejoindre l’A13 Nord. Un détour d’environ 5,5 kilomètres.