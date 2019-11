Immeubles à logements: Plante en discussions pour réviser la taxation des propriétaires

Consciente du mécontentement entourant le fardeau fiscal pour les propriétaires d’immeubles à logements de six unités et plus, la mairesse de Montréal assure qu’elle est à la recherche de solutions. Des discussions sont en cours avec le gouvernement du Québec pour pallier la hausse moyenne prévue au budget de 4,5 % en 2020, indique Valérie Plante.