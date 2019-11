D’immenses amoncellements de matières résiduelles jonchent le site et obstruent les entrées du bâtiment, tandis que des ballots de matières recyclables compactées s’empilent à l’extérieur, a constaté La Presse sur place.

Le centre de tri des matières recyclables de Longueuil a mis fin à ses activités cet avant-midi, deux ans avant la fin de son contrat, a appris La Presse.

Jean-Thomas Léveillé

La Presse

Les employés présents ont été convoqués à une rencontre avec les ressources humaines de l’entreprise vers midi.

L’établissement, qui est situé dans l’arrondissement de Saint-Hubert, reçoit le contenu des bacs de récupération des résidents de l’agglomération de Longueuil ainsi que de municipalités régionales de comté (MRC) de la Rive-Sud.

D’immenses amoncellements de matières résiduelles jonchent le site et obstruent les entrées du bâtiment, tandis que des ballots de matières recyclables compactées s’empilent à l’extérieur, a constaté La Presse sur place.

Une employée a déclaré à La Presse que les camions qui effectuent la cueillette des bacs bleus sont détournés depuis tôt ce matin vers le centre de tri de Châteauguay, qui est également géré par la Compagnie de recyclage de papiers MD.

La gestion du centre de tri, propriété de l’entreprise Services Matrec, relevait de la Compagnie de recyclage de papiers MD, qui appartient au Groupe TIRU, une filiale de la multinationale française EDF.

« Il a été fermé officiellement dans la dernière heure », a confirmé Bernard More, porte-parole des Services Matrec, joint en matinée par La Presse.

Personne n’a répondu lorsque La Presse a tenté de téléphoner au centre de tri, tandis qu’au siège social, les membres de la direction n’étaient « pas disponibles », a indiqué une réceptionniste, disant ignorer qui pouvait répondre aux questions des journalistes.

Le contrat liant l’agglomération de Longueuil à la Compagnie de recyclage de papiers MD devait se terminer en avril 2021.

Silence à la mairie

Le cabinet de la mairesse de Longueuil n’a pas répondu aux questions de La Presse.

« On n’émettra pas de commentaire pour le moment », a indiqué Alexandra Lapierre, l’attachée de presse de la mairesse Sylvie Parent, reconnaissant néanmoins le caractère « préoccupant » de la situation.

L’administration municipale devra rapidement trouver une solution de rechange pour l’acheminement des matières collectées chez ses citoyens aujourd’hui et dans les prochains jours.

Même chose pour Services Matrec, qui acheminait au centre de tri de Saint-Hubert les matières recyclables de certains de ses clients privés.

« On va se revirer de bord, on a des solutions pour nos clients », a déclaré M. More, qui exclut toutefois que l’entreprise puisse reprendre la gestion du centre qui lui appartient

« Pour nous, ce n’est pas possible de reprendre ces installations-là du jour au lendemain, il y a trop d’obstacles contractuels », a-t-il affirmé.

Compensation de 4,2 millions

La Compagnie de recyclage de papiers MD avait reçu il y a un an une compensation financière de 4,2 millions de dollars de l’agglomération de Longueuil afin d’éviter la fermeture du centre de tri de Saint-Hubert, dans la foulée de la crise du recyclage et de la chute du prix des matières recyclables sur le marché.

La Ville de Longueuil a par ailleurs annoncé le mois dernier la construction d’un nouveau centre de tri des matières recyclables, en partenariat public-privé, qui desservira les villes de l’agglomération de Longueuil et celles de cinq municipalités régionales de comté (MRC) de la Rive-Sud.

L’établissement, dont le coût devrait osciller entre 40 et 50 millions de dollars et dont l’échéancier de construction n’est pas établi, sera érigé sur la rue Charles-Normoyle, derrière l’actuel centre de tri.