Le service du métro de Montréal sur la ligne orange a été perturbé de l’heure de pointe du matin jusqu’en début d’après-midi, jeudi, en raison de l’infiltration d’eau dans une station.

La Presse canadienne

Une inondation avait causé dès 6 h 15 l’arrêt du service entre les stations Lionel-Groulx et Berri-UQAM. Huit stations ont donc été paralysées par une interruption de service pendant plus de six heures.

La Société de transport de Montréal (STM) a annoncé vers 12 h 30 une reprise graduelle du service, tout en précisant que la station Square-Victoria-OACI demeurait fermée en raison de l’infiltration d’eau au centre-ville de la métropole. Des délais et un fort achalandage étaient signalés sur le reste du réseau. Une reprise « normale » du service a été annoncée vers 15 h, et la station Square-Victoria-OACI a été rouverte peu après.

L’infiltration d’eau s’est produite après l’éclatement d’une conduite d’une trentaine de centimètres de diamètre appartenant à la Ville de Montréal près de la station Square-Victoria-OACI. En raison du grand nombre de conduites dans le secteur, il a fallu du temps aux pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) pour identifier celle qui avait cédé.

Le directeur général de la STM, Luc Tremblay, a déclaré que grâce à l’intervention « rapide et compétente » du personnel de la société, les équipements électriques du métro n’avaient pas été endommagés.

Le sous-sol d’un immeuble situé à l’intersection de la rue Viger et de la côte du Beaver-Hall a aussi été inondé. L’eau a été pompée pour limiter les dégâts.

Lors d’un point de presse en fin d’avant-midi, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ne pouvait pas encore expliquer la rupture de la conduite d’eau. « On a des équipes de la Ville qui sont en train d’excaver, donc de creuser pour voir : est-ce que c’est une fissure, est-ce que c’est un trou, qu’est-ce qui s’est passé ? Une fois qu’on va avoir trouvé ce qui s’est passé, on va pouvoir commencer les travaux », a-t-elle indiqué.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Mme Plante a également noté que 207 résidences et six entreprises du secteur étaient privées d’eau en matinée.

Les usagers du métro voyageant au centre-ville avaient été invités à utiliser les stations de la ligne verte, située en parallèle un peu plus au nord, ou les autobus faisant provisoirement la navette près des stations de la ligne orange touchées par l’interruption de service.

Outre Lionel-Groulx et Berri-UQAM, les stations Georges-Vanier, Bonaventure, Lucien-L’Allier, Square-Victoria-OACI, Place-d’Armes et Champ-de-Mars ont aussi été touchées par l’interruption. Cette dernière station dessert notamment le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), où des milliers de personnes se rendent chaque jour.