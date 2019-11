La station Square-Victoria-OACI est finalement rouverte aux usagers du métro après avoir été inondée par l'eau provenant d'une rupture de canalisation.

Daniel Renaud

La Presse

Raphael Pirro

La Presse

Le service sur la ligne orange du métro est de retour à la normale, a affirmé la STM en après-midi.

La fuite d'eau, survenue tôt ce matin, avait été colmatée vers 9 h 15.

En point de presse peu après 11h, la mairesse Valérie Plante avait invité les navetteurs à garder les yeux sur les réseaux d’informations et les réseaux sociaux afin de rester au courant des dernières nouvelles concernant l’état de service.

L’eau avait été coupée dans le secteur afin de permettre le nettoyage. Au total, la mairesse a estimé que 207 résidences et six entreprises se retrouvaient sans eau.

Ce serait une conduite de 12 pouces de la Ville de Montréal qui aurait éclaté vers 5 h 30, provoquant littéralement des cascades d’eau dans les escaliers et l’inondation de la station de métro. Ce sont les employés de la Ville qui ont colmaté cette dernière.

« Il y a un certain défi technique à sortir l’eau parce que la station est très profonde, » a déclaré Valérie Plante.

Des dizaines de pompiers ont travaillé à créer des digues à l’aide de sacs de sable et de madrier.

Le directeur général de la STM, Luc Tremblay, a expliqué que dès que l’alerte a été sonnée, des équipes d’experts ont été dépêchées dans la station pour pomper l’eau, de façon à empêcher celle-ci d’atteindre les installations électriques et les systèmes d’éclairage. Il a assuré qu’aucun équipement n’avait été endommagé et a félicité ses employés pour leur travail. « Si on travaille dans le noir, ça va être encore plus difficile », a souligné Luc Tremblay.

Les pompiers étaient également présents sur place pour appuyer les efforts des employés de la STM.

Près de 900 000 personnes utilisent le métro de Montréal le matin et M. Tremblay évalue que la situation a vraisemblablement affecté près de 350 à 400 000 usagers. Pour faire face à la situation, la STM a accru le nombre d’autobus et d’effectifs sur la ligne verte.

De nombreuses personnes n’ayant plus de moyen d’aller à leur travail, la demande de taxi a été en forte hausse. Le service Uber a d’ailleurs gonflé ses tarifs, les doublant, alors qu’un nombre important de personnes font appel à ses voitures.

Lorsque La Presse a été présente à l’une des entrées de la station Square-Victoria vers 9 h 15, elle a remarqué que des usagers, ignorant visiblement la nouvelle, se heurtaient à une porte fermée et demandaient aux agents de surveillance de la STM quelles étaient les solutions alternatives.

Matthew Griffith, chef de section à la prévention au Service incendies, a indiqué d’une

trentaine de pompiers avaient été déplacés sur les lieux depuis ce matin. Des employés de Gaz Metro, du ministère des Transports, de la STM, de la police de Montréal et d'Hydro-Québec sont aussi sur place pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’autres impacts sur les infrastructures et le réseau.

L’aqueduc brisé est situé sous la rue Viger. Les employés des Travaux publics de la Ville

tentent de déterminer l’emplacement exact du bris afin de commencer l’excavation pour commencer la réparation de la conduite, précise M. Griffith. Il n’y a

aucune autre station qui a été inondée.

La rue Viger a été complètement fermée à la circulation entre les rues Bleury et Robert-Bourassa, ce qui a provoqué d’importants problèmes de circulation dans ce secteur, mais également sur l’autoroute Ville-Marie.

C’est par dizaines que des travailleurs des immeubles ou commerces voisins s’arrêtaient aux barrages des policiers pour s’informer de la façon dont ils pouvaient se rendre sur leur lieu de travail.

Soulignons que la Ville de Montréal a dû fermer d’urgence en octobre une conduite majeure de 82 pouces qui traverse le centre-ville. Une inspection réalisée le printemps dernier avait révélé un « état de dégradation avancé sur près de 40 % de la longueur ». Sa fermeture avait été décidée en raison de sa proximité du métro et du tunnel Ville-Marie. Et comme cette conduite assure l’alimentation d’eau de 1,2 million de Montréalais, des conduites secondaires doivent être ajoutées d’ici décembre pour éviter une interruption dans le réseau de distribution de l’eau.

Témoignages

Sur la ligne verte, autour de la station Berri-UQAM, les wagons de métro sont bondés et les passagers entassés. En certains endroits, il faut attendre le passage de plus d’un wagon, car les quais débordent de passagers en attente d’un espace dans lequel se faufiler.

« Personnellement, ça ne change pas trop ma journée, a dit Philippe Williams à bord d’un wagon Azur de la ligne verte, en direction du centre-ville pour son travail. Je pense que j’ai des collègues qui habitent sur la ligne orange, et je ne pense pas qu’ils viendront au travail aujourd’hui, surtout si le métro reprend à midi. »

Alexia Tran, étudiante en psychologie à Concordia, a dû changer de trajet pour se rendre à son campus. « Je partais de Longueuil et j’allais jusqu’à Vendôme, mais là, je dois changer de plans, » dit-elle. Son amie a pris un Uber.

« C’est un inconvénient, a dit Miranda Moses. Ce n’est pas si mal, car j’ai d’autres options. Mais ce qui m’énerve le plus est l’achalandage important. »