(Pointe-Claire) Le moulin à vent de Pointe-Claire, un bien classé immeuble patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications du Québec depuis 1983, a subi des dommages lors du déferlement de la tempête automnale, la semaine dernière.

Jean-Philippe Denoncourt

La Presse canadienne

La force du vent a arraché deux des quatre ailes de son hélice qui, depuis, gisent au sol.

Le moulin cylindrique fait de pierres des champs, qui a été construit en 1709, est situé sur l’avenue Saint-Joachim sur une pointe de terre qui s’avance dans le lac Saint-Louis, à quelques mètres d’un couvent. Il a été construit pour les Sulpiciens, seigneurs de l’île de Montréal à cette époque depuis 1663.

Les autorités culturelles signalent que le moulin à vent de Pointe-Claire constitue un témoin évocateur d’une ancienne technique de production. La Société pour la Sauvegarde du Patrimoine de Pointe-Claire (SSPPC) ajoute que le savoir-faire concernant la construction de ce type de moulin en Nouvelle-France a disparu. Les moulins à vent étaient alors construits à la manière de ceux de France.

Le Québec ne compte plus qu’une vingtaine de moulins à vent et celui de Pointe-Claire est l’un des plus anciens. La propriété du moulin serait en cours de transfert de la Fabrique de la paroisse Saint-Joachim de Pointe-Claire au Fonds d’Entraide de l’Archevêque pour les paroisses de l’Archidiocèse de Montréal.

Andrew Swidzinski, de la Société pour la Sauvegarde du Patrimoine de Pointe-Claire, demande aux autorités municipales de Pointe-Claire d’intervenir pour assurer que le moulin à vent soit réparé. À son avis, l’immeuble a été négligé au cours des dernières décennies.

M. Swidzinski signale qu’il y a quelques semaines, le moulin à vent Fleming, situé près du fleuve Saint-Laurent dans l’arrondissement de LaSalle, dans le sud-ouest de Montréal, a lui aussi subi une chute des ailes de son hélice. Selon le ministère de la Culture et des Communications, ce moulin de forme tronconique haut de cinq étages constitué d’une épaisse maçonnerie de pierre a été construit en 1827.