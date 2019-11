PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

Le but de la déconstruction est non seulement d’éviter de ruiner le riche écosystème

du Saint-Laurent qui se trouve au-dessous du pont, mais aussi d’éviter de mettre les matériaux

à la poubelle. Les 25 000 tonnes d’acier pourraient être fondues et recyclées, et certaines pièces pourraient même être récupérées telles quelles, par exemple. PJCCI estime qu’il serait possible de donner une seconde vie à 80 % des matériaux dans la région de Montréal.