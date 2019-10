Les enfants québécois ont l’habitude de braver les éléments pendant leur cueillette annuelle de bonbons. Peut-être certains devront-ils s’avouer vaincus cette année, ou à tout le moins modifier leurs plans.

La Presse

Devant les conditions météorologiques exécrables prévues par Environnement Canada, Montréal et Longueuil, en plus de dizaines de municipalités de la rive-sud, ont invité leurs citoyens à reporter les festivités de l’Halloween d’une journée. Plutôt que de distribuer ou cueillir les friandises jeudi soir, les enfants et leurs parents sont appelés à le faire le lendemain, ce vendredi 1er novembre.

« J’invite les petits et grands Montréalais. e. s à passer l’Halloween vendredi en raison de la pluie et des vents violents annoncés demain. Nos services seront au rendez-vous, et faites preuve de prudence comme à l’habitude. Bonne cueillette de bonbons ! », a écrit sur Twitter la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

C’est Saint-Julie qui a été la première à lancer cet appel par l’entremise des réseaux sociaux. Au cours de l’après-midi, les villes de Belœil, Brossard, Boucherville, Carignan, Chambly, La Prairie, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Amable, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Constant, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Lambert, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Sorel-Tracy et Varennes ont emboîté le pas.

Châteauguay, Salaberry-de-Valleyfield et Saint-Hyacinthe, par contre, gardent le cap pour la collecte de jeudi.

Environnement Canada a émis un avis spécial concernant l’île de Montréal, Laval et la Rive-Sud. « Une importante dépression en provenance de la région des Grands Lacs affectera le Québec jeudi et vendredi, a écrit l’agence gouvernementale sur son site web.

“Ce système s’accompagnera de forte pluie ainsi que de vents forts. Les quantités totales de pluie pourraient dépasser les 50 millimètres et les vents pourraient souffler jusqu’à 90 kilomètres à l’heure. »

Il est également précisé que les fortes pluies « peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes ».

Au nord de la rivière des Mille-Îles, Laval a fait savoir qu’elle ne modifierait pas sa programmation. Par contre, une présence policière sera assurée dans les quartiers résidentiels vendredi soir « si certains citoyens décidaient de sortir pour la collecte des bonbons » à ce moment, nous a écrit une porte-parole dans un courriel.

Saint-Jérôme a également fait savoir sur Facebook que les activités étaient maintenues « beau temps, mauvais temps », tout comme Blainville, qui a souligné qu’il « revient aux parents de juger si leur enfant passera l’Halloween ou non, selon la température ». Boisbriand, L’Assomption, Mascouche, Mirabel, Repentigny, Saint-Eustache, Sainte-Thérèse et Terrebonne et ont adopté la même posture.

Toujours dans la couronne nord, la ville de Saint-Colomban a toutefois préféré reporter la collecte de friandises à vendredi. Plus à l’est, en Mauricie, Shawinigan et Trois-Rivières ont fait de même. Plus à l’est, Drummondville, Victoriaville, Shawinigan et Trois-Rivières ont fait de même.