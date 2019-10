Les travaux se poursuivent cette fin de semaine dans le coin des échangeurs Saint-Pierre et Turcot, avec des fermetures et des détours à prévoir. La circulation pourrait aussi être au ralenti sur le pont Honoré-Mercier, en raison de travaux d’asphaltage.

Janie Gosselin

La Presse

PHOTO HAND-OUT, MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermetures A20 EST et échangeur Saint-Pierre, fin de semaine du 25 octobre (Groupe CNW/Ministère des Transports)

Échangeur Saint-Pierre

Cette fin de semaine encore, des fermetures importantes sont prévues dans les secteurs des échangeurs Turcot et Saint-Pierre en raison des travaux de construction des nouvelles infrastructures.

À partir de 23 h 59, vendredi, jusqu’à 5 h, lundi, l’autoroute 20 sera fermée en direction du centre-ville entre la sortie 63 et l’échangeur Turcot.

Mobilité Montréal suggère un détour en passant par la route 138 Ouest, avant de prendre la sortie 2, la route 138 est et la bretelle pour l’autoroute 20 Ouest. Les usagers de la route sont ensuite invités à prendre la sortie 60 pour l’autoroute 13 Nord, avant de rejoindre l’A-520 est jusqu’au rond-point, le chemin de la Côte-de-Liesse Est, le boulevard Décarie Sud, l’autoroute 15 Sud et la bretelle pour l’autoroute 136 est.

Pour éviter de s’engorger dans les détours, les automobilistes en direction de l’autoroute 20 Est en provenance de l’autoroute 13 Sud sont invités à prendre directement la sortie 3-E.

Cette entrave entraîne la fermeture par défaut, dans l’échangeur Saint-Pierre, de la bretelle menant de la route 138 est à l’autoroute 20 est. L’entrée du boulevard Angrignon pour l’autoroute 20 est et le lien temporaire du boulevard Angrignon Nord pour la route 138 est et ouest et l’autoroute 20 Ouest seront aussi inaccessibles durant cette période.

Par défaut, les trois bretelles menant de l’autoroute 20 Est à l’autoroute 15 Nord, à la route 136 Est et à l’autoroute 15 Sud, dans l’échangeur Turcot, seront aussi fermées.

En direction ouest, il faut aussi s’attendre à quelques difficultés. Entre le boulevard Angrignon et la sortie 63, sur l’autoroute 20, deux voies sur trois seront fermées. Conséquemment, l’entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue sera aussi inaccessible.

PHOTO HAND-OUT, MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermetures échangeur Turcot, fin de semaine du 25 octobre (Groupe CNW/Ministère des Transports)

Échangeur Turcot

En ce qui concerne l’échangeur Turcot, il faut prévoir la fermeture de la bretelle menant de la route 136 Ouest vers l’autoroute 20 Ouest de vendredi, 23 h 59, à lundi, 5 h. Montréal Mobilité propose un détour par la bretelle pour l’autoroute 15 Nord, de continuer jusqu’à l’échangeur, l’autoroute 40 Ouest, la sortie 65 pour l’autoroute 520 Ouest, l’autoroute 13 Sud et l’autoroute 20 est ou ouest.

Durant cette période, la bretelle menant de l’autoroute 15 Nord à l’autoroute 20 Ouest sera fermée, tout comme la sortie de l’avenue Atwater sur la route 136 est.

PHOTO HAND-OUT, MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermeture pont Honoré-Mercier, fin de semaine du 25 octobre (Groupe CNW/Ministère des Transports)

Pont Honoré-Mercier

Des travaux d’asphaltage sur le pont Honoré-Mercier viendront possiblement ralentir les déplacements pour les automobilistes. De samedi, 23 h, jusqu’à lundi, 5 h, une seule voie sera ouverte par direction.

Les travaux font partie de diverses interventions sur la structure, nécessaires d’ici sa reconstruction.

Par défaut, l’entrée de la rue Airlie pour la route 138 sera fermée durant cette période. La voie réservée pour les autobus restera accessible. Mobilité Montréal propose un détour par l’avenue Lafleur et la rue Clément.

PHOTO HAND-OUT, MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermetures SSL à Brossard, fin de semaine du 25 octobre (Groupe CNW/Ministère des Transports)

Pont Samuel-De Champlain

Les bretelles d’accès de l’autoroute 15 sud à partir du boulevard René-Lévesque et à partir du boulevard Île-des-Soeurs seront fermées à compter de 22 h vendredi soir jusqu’à 5 h lundi. Des travaux doivent être réalisés pour permettre le branchement électrique et de fibre optique du corridor du pont Samuel-De Champlain. Les automobilistes sont invités à utiliser l’autoroute 10 Ouest, à prendre la sortie 2 pour rejoindre la rue Carrie-Derrick, l’autoroute 10 est puis la bretelle pour le pont.

Par ailleurs, la fermeture de ces bretelles est combinée à celle de l’autoroute 10 est après la sortie 4, du lundi 28 octobre, à 22 h, au mardi 29 octobre.

À noter aussi qu’une voie sur deux sera fermée dans la bretelle d’accès menant de l’autoroute 10 est au pont Samuel-De Champlain, de vendredi, 22 h, à lundi, 5 h.

Durant cette même période, du côté de Brossard, deux voies sur trois seront fermées sur l’autoroute 10 est entre la fin du pont Samuel-De Champlain et l’entrée de la route 132.

PHOTO HAND-OUT, MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermetures SSL secteur Île des Sœurs, fin de semaine du 25 octobre (Groupe CNW/Ministère des Transports)

Autoroute 15

L’autoroute 15 Nord sera fermée entre la sortie 58 et l’entrée du boulevard De La Vérendrye, de vendredi 23 h 59 à lundi, 5 h. Un détour est proposé par l’autoroute 10 Ouest, le boulevard Robert-Bourassa, la rue Saint-Antoine Est et l’entrée pour la route 136 Ouest jusqu’à l’échangeur Turcot.

En direction sud, une voie sur trois sera fermée entre le boulevard Gaétan-Laberge et le boulevard Île-des-Soeurs. La sortie 57-S, de même que l’entrée de L’Île-des-Soeurs pour le pont Samuel De-Champlain seront fermées. L’entrée du boulevard Gaétan-Laberge pour l’autoroute 15 Sud sera également fermée de samedi, 22 h, à lundi, 14 h.