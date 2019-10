La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé mercredi matin que son administration augmente la cadence pour remplacer les entrées d’eau en plomb des maisons et des bâtiments publics de la métropole.

Sara Champagne

La Presse

Il est question de 48 000 entrées de service d’eau en plomb d’ici 2030. Surtout des constructions d’après-guerre, avant les années 70.

À la Ville de Montréal, on insiste pour dire que le risque d’intoxication au plomb est faible. Aucun cas n’a été déclaré à la direction de la Santé publique de Montréal (DSP). Mais, avec les nouvelles normes de Santé Canada, il n’y a aucune chance à prendre, a souligné Valerie Plante.

« On prend ça très au sérieux, et on est prêt. C’est un geste très fort qu’on annonce pour régler le problème. Mais, je veux vous rassurer, la qualité de l’eau à Montréal est excellente », a déclaré la mairesse de Montréal.

Dans les prochains jours, un plan d’action sera mis en branle avec une campagne de dépistage accélérée pour repérer l’ensemble des conduites en plomb sur le territoire. Des trousses d’analyse seront mises à la disponibilité des propriétaires d’immeubles visés dans un registre. Une carte sera en ligne. De l’échantillonnage aura aussi lieu dans les parcs, dans les fontaines d’eau publiques, les centres de la petite enfance et les garderies.

Les propriétaires privés devront assumer le coût de la facture, variant de 2000 à 15 000 $. À la Ville, on demande aux propriétaires d'être responsables et d'agir promptement. Des ententes seront possibles pour étaler le paiement de la facture.

« C’est un enjeu de santé publique. La Ville va s’assurer que les travaux soient effectués en lieu et place quand la portion publique des conduites sera changée », a précisé Mme Plante.