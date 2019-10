La fin de semaine approche et certains détours sont à prévoir sur les routes.

Échangeur Turcot

L'autoroute 15 sud sera fermée entre l'échangeur Turcot et l'autoroute 10 à partir de 23 h 59 vendredi, jusqu'à 5 h lundi, pour poursuivre la construction des nouvelles structures.

Mobilité Montréal propose un détour par la bretelle menant de la route 136 Est, sortie 4, avant de continuer jusqu'au boulevard Robert-Bourassa et à l'autoroute 10 Est.

La bretelle menant de l'autoroute 20 est à l'autoroute 15 sud sera aussi fermée durant cette période, tout comme celle menant de l'autoroute 20 est à l'autoroute 15 nord.

Par ailleurs, la bretelle de la route 136 ouest à l'autoroute 20 ouest sera elle aussi inaccessible pour cette période.

PHOTO MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermetures échangeur Turcot, fin de semaine du 18 octobre (Groupe CNW/Ministère des Transports)

Autoroute 20

À partir de 23 h 59 vendredi soir et jusqu'à lundi matin, 5 h $2, l'autoroute 20 ouest sera fermée entre la sortie 65 et l'entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue. La voie de desserte de l'autoroute 20 ouest en direction est, entre les boulevards de Sainte-Anne-de-Bellevue et Angrignon, sera aussi fermée.

PHOTO MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermeture A20 ouest et échangeur Angrignon, fin de semaine du 18 octobre (Groupe CNW/Ministère des Transports)

Autoroute 15

Les usagers de la route n'auront qu'une voie sur deux pour circuler sur l'autoroute 15 nord entre le pont de L'Île-des-Soeurs et l'avenue Atwater de vendredi, 22 h, à lundi, 5 h. Par défaut, cela entraînera la fermeture de l'entrée du boulevard Gaétan-Laberge et la sortie 61.

PHOTO MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermetures A15 secteur Île-des-Soeurs, fin de semaine du 18 octobre (Groupe CNW/Ministère des Transports)

Autoroute 10

L'autoroute 10 ouest sera fermée entre la sortie 11 et l'entrée de la bretelle 132, à Brossard, à partir de 22 h vendredi et jusqu'à 5 h lundi. Les entrées des boulevards Milan et Taschereau seront inaccessibles durant les travaux.

Du côté est, la sortie 4 de l'autoroute 10 sera fermée de vendredi, 23 h 59, à lundi, 5 ans, en raison de travaux.

Autoroute 40

La voie de desserte en direction est de l'autoroute 40, entre l'avenue André et l'entrée des boulevards Henri-Bourassa/Hymus, sera fermée à compter de 23 h vendredi, jusqu'à 5 h lundi. Par défaut, l'entrée du boulevard Saint-Régis sera fermé, tout comme la sortie 58 de l'autoroute 40 est.

PHOTO HAND-OUT, MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermeture A10 ouest à Brossard, fin de semaine du 18 octobre (Groupe CNW/Ministère des Transports)

Pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

L'autoroute 25 sud sera complètement fermée entre la sortie 4 et la route 132 à partie de 23 h samedi, et jusqu'à 9 h dimanche. Durant cette période, l'entrée de l'avenue Souligny est et l'entrée des rues Tellier et Futailles seront inaccessibles.