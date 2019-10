La fin de semaine approche et certains détours sont à prévoir sur les routes.

Janie Gosselin

La Presse

Échangeur Turcot

PHOTO MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermetures échangeur Turcot, fin de semaine du 18 octobre

L’autoroute 15 sud sera fermée entre l’échangeur Turcot et l’autoroute 10 à partir de 23 h 59 vendredi, jusqu’à 5 h lundi, pour poursuivre la construction des nouvelles structures.

Mobilité Montréal propose un détour par la bretelle menant de la route 136 Est, sortie 4, avant de continuer jusqu’au boulevard Robert-Bourassa et à l’autoroute 10 Est.

La bretelle menant de l’autoroute 20 est à l’autoroute 15 sud sera aussi fermée durant cette période, tout comme celle menant de l’autoroute 20 est à l’autoroute 15 nord.

Par ailleurs, la bretelle de la route 136 ouest à l’autoroute 20 ouest sera elle aussi inaccessible pour cette période.

Autoroute 20

PHOTO MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermeture A20 ouest et échangeur Angrignon, fin de semaine du 18 octobre

À partir de 23 h 59 vendredi soir et jusqu’à lundi matin, 5 h, l’autoroute 20 ouest sera fermée entre la sortie 65 et l’entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue. La voie de desserte de l’autoroute 20 ouest en direction est, entre les boulevards de Sainte-Anne-de-Bellevue et Angrignon, sera aussi fermée.

Autoroute 15

PHOTO MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermetures A15 secteur Île-des-Sœurs, fin de semaine du 18 octobre

Les usagers de la route n’auront qu’une voie sur deux pour circuler sur l’autoroute 15 nord entre le pont de L’Île-des-Sœurs et l’avenue Atwater de vendredi, 22 h, à lundi, 5 h. Par défaut, cela entraînera la fermeture de l’entrée du boulevard Gaétan-Laberge et la sortie 61.

Autoroute 10

PHOTO MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermeture A10 ouest à Brossard, fin de semaine du 18 octobre

L’autoroute 10 ouest sera fermée entre la sortie 11 et l’entrée de la bretelle 132, à Brossard, à partir de 22 h vendredi et jusqu’à 5 h lundi. Les entrées des boulevards Milan et Taschereau seront inaccessibles durant les travaux.

Du côté est, la sortie 4 de l’autoroute 10 sera fermée de vendredi, 23 h 59, à lundi, 5 h, en raison de travaux.

Autoroute 40

La voie de desserte en direction est de l’autoroute 40, entre l’avenue André et l’entrée des boulevards Henri-Bourassa/Hymus, sera fermée à compter de 23 h vendredi, jusqu’à 5 h lundi. Par défaut, l’entrée du boulevard Saint-Régis sera fermé, tout comme la sortie 58 de l’autoroute 40 est.

Pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

PHOTO MINISTÈRE DES TRANSPORTS Fermeture tunnel Louis-H.-La Fontaine, samedi 19 octobre

L’autoroute 25 sud sera complètement fermée entre la sortie 4 et la route 132 à partie de 23 h samedi, et jusqu’à 9 h dimanche. Durant cette période, l’entrée de l’avenue Souligny est et l’entrée des rues Tellier et Futailles seront inaccessibles.