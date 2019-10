Bruny Surin, le médaillé olympique spécialiste du 100 mètres, se lance en politique municipale. Il brigue un poste de conseiller municipal de la Ville de Laval à l’occasion de l’élection partielle du district Marc-Aurèle-Fortin, dont le vote se tiendra le 24 novembre. Il entend ainsi grossir les rangs du parti du maire Marc Demers, le Mouvement Lavallois.

Sara Champagne

La Presse

Le maire de Laval a salué sa mise en candidature, ce matin, en soulignant que Bruni Surin est un athlète, un entrepreneur et un philanthrope inspirant. « Sa personnalité et son expérience font de lui un candidat de grande qualité qui contribuera au rayonnement de notre magnifique ville », souligne Marc Demers.

Par voie de communiqué, M. Surin a expliqué qu’il s’est installé à Laval avec sa famille il y a cinq ans. « Aujourd’hui, j’aspire à devenir conseiller municipal dans Marc-Aurèle-Fortin parce que j’aime être près des gens, j’ai envie de les représenter et de favoriser tout ce qui peut leur permettre d’être plus actifs, plus heureux », explique-t-il.

Le poste de conseiller municipal du district de Marc-Aurèle-Fortin est vacant à la suite du décès subit de Gilbert Dumas, survenu en août dernier.