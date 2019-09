Janie Gosselin

Point de départ

Le départ de la marche aura lieu au parc Jeanne-Mance, devant le monument à sir George-Étienne Cartier, à midi. Un important quadrilatère risque d’être perturbé par la manifestation. Il inclut tout le secteur entre le boulevard Saint-Joseph, la rue Berri, la rue de la Commune et la rue Peel. À noter que les transports en commun seront gratuits pour Montréal, la Rive-Sud et la couronne nord. Les vélos BIXI le seront aussi de 9 h à 15 h.

Robert-Bourassa et Bonaventure

À partir de midi et jusqu’à une heure indéterminée en fin de journée, le boulevard Robert-Bourassa et son accès à partir de l’autoroute 720 seront fermés. L’autoroute Bonaventure sera aussi fermée dès midi, dans les deux directions. « Ça va affecter autant les automobilistes que les usagers des transports en commun », a précisé le porte-parole du ministère des Transports du Québec (MTQ), Martin Girard. Près de 50 lignes d’autobus de la STM, du RTL et d’Exo seront touchées ou annulées.

Transports collectifs à Montréal

La STM a indiqué qu’il était « préférable » d’éviter la station de métro Mont-Royal aujourd'hui, en raison de travaux majeurs en cours. Elle a aussi averti des risques d’un achalandage accru dans le métro. Les vélos y seront interdits. Compte tenu du large périmètre, des lignes et des arrêts d’autobus seront annulés aujourd'hui entre 10 h 30 et 20 h. Pendant ces heures, l’autobus 747, qui transporte les voyageurs vers l’aéroport ou de l’aéroport, aura son point de départ à la station Lionel-Groulx en direction ouest. Son terminus sera à cette même station en provenance de l’aéroport.

Terminus Centre-ville et Mansfield

En raison de la fermeture de l’autoroute Bonaventure, les terminus Centre-ville et Mansfield ne seront pas desservis. Les autobus seront redirigés aux stations de métro Longueuil et Angrignon à partir de 11 h. Du côté d’Exo, les lignes Chambly-Richelieu-Carignan, Haut-Saint-Laurent, Le Richelain, Roussillon, Sainte-Julie, Sud-Ouest et Vallée du Richelieu sont touchées. Du côté du RTL, toutes les lignes du terminus Centre-ville seront redirigées vers le terminus Longueuil. Une navette sera offerte de celui-ci au terminus Panama et au stationnement Chevrier.

Rive-Sud en voiture

L’heure de pointe s’annonce difficile aujourd'hui pour les automobilistes qui voudront regagner la Rive-Sud en fin d’après-midi, avec la fermeture de Bonaventure. Deux voies seront ouvertes sur le pont Victoria en direction de la Rive-Sud – aucune voie ne permettra d’accéder à Montréal à partir de ce pont. « Il faut vraiment planifier », note M. Girard, qui souligne que le site du MTQ sera mis à jour à mesure que les informations sur la marche seront communiquées.