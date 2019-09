Se disant victimes d’une « expropriation déguisée », les promoteurs d’un projet immobilier viennent de déposer une poursuite de 170 millions contre la Ville de Montréal, parce que le futur Grand parc de l’Ouest, annoncé par la mairesse Valérie Plante, les oblige à abandonner leurs plans.

Isabelle Ducas

La Presse

Le projet Cap-Nature prévoyait l’aménagement de 5500 logements dans le secteur Pierrefonds-Ouest. Développements Pierrefonds, les Immeubles L’Équerre et Quartier de l’Ouest de l’île le planifiaient depuis près de 15 ans.

Les promoteurs soutiennent que la Ville, Valérie Plante et Projet Montréal, son parti politique, ont tout fait pour nuire à leur projet et faire diminuer la valeur de leurs terrains. Ils poursuivent donc aussi la mairesse, personnellement, ainsi que Projet Montréal.

Ils ont toujours respecté les règles municipales, mais la mairesse et son administration ont décidé « unilatéralement de modifier de facto le zonage des terrains appartenant aux promoteurs dans le but de les rendre inexploitables », déplorent-ils dans leur poursuite.

Ceci constitue « une véritable confiscation des propriétés privées des promoteurs ».

Les promoteurs ont rencontré la mairesse Plante trois fois au cours des dernières semaines, pour discuter de l’indemnisation que devrait leur verser la Ville, en compensation pour les sommes déjà investies dans leur projet. Mais il a été impossible de s’entendre.

La poursuite souligne que la Ville a annoncé un budget total de 125 millions pour aménager le Grand parc de l’Ouest, avec une participation de 50 millions du gouvernement fédéral. Mais les promoteurs réclament 160 millions pour laisser leurs terrains à la Ville ; le budget prévu est donc largement insuffisant, selon eux.

Le Grand parc de l’Ouest, annoncé en juin dernier, doit faire 32 kilomètres carrés, soit huit fois la superficie de Central Park, à New York, et 15 fois plus que le parc du Mont-Royal. Il doit notamment englober les parcs-nature de l’Anse-à-l’Orme, du Bois-de-L’île-Bizard, du Cap–Saint-Jacques et des Rapides-du-Cheval-Blanc, et le parc agricole du Bois-de-la-Roche.