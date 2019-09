C’est avec près d’une heure de retard, soit 50 minutes plus tard que prévu, qu’a été donné le coup d’envoi du marathon de Montréal à 8 h dimanche matin pour une épreuve de 42,2 km dans les rues de la métropole, sous une chaleur qui sort de l’ordinaire à ce temps-ci de l’année.

La Presse canadienne

Si la température était confortable en avant-midi avec un mercure variant entre 18 et 20 degrés Celsius, les derniers coureurs devront s’adapter à une chaleur ressentie qui passera au-dessus des 30 degrés Celsius en après-midi, en tenant compte du facteur humidex. Il s’agit d’au moins une dizaine de degrés de plus que la normale saisonnière en cette dernière journée officielle de l’été.

Près de 18 000 participants étaient inscrits aux cinq épreuves du Marathon Oasis Rock’n’roll de Montréal qui avaient commencé la veille avec un volet plus familial. De ce nombre, 5637 personnes ont participé samedi aux épreuves de 5 km, 10 km et au P’tit marathon 1 km Tel-jeunes qui a permis d’amasser des fonds pour cet organisme. La porte-parole de Tel-jeunes, Sarah-Jeanne Labrosse, avait même préparé les jeunes lors d’un échauffement d’avant course.

Le demi-marathon de 21,1 km est aussi très prisé des coureurs. Il serait même le demi-marathon le plus populaire au Canada, selon les organisateurs. Le coup d’envoi du demi-marathon était donné au même endroit que les coureurs élites, soit à l’intersection des rues René-Lévesque et Saint-Urbain.

Le tout se déroulait dans une ambiance festive avec des spectateurs, parents et amis qui encouragent les participants tout le long du parcours.

Il y a aussi des spectacles, dont celui du groupe The Brooks qui va clôturer l’événement. La veille, c’était la chanteuse Marie-Mai qui a offert une performance endiablée.